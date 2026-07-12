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Φωτιά στον Περσικό: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ – Νέες αμερικανικές επιθέσεις, διεθνής συναγερμός
Ειδήσεις
14:35 - 12 Ιουλ 2026

Φωτιά στον Περσικό: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ – Νέες αμερικανικές επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Reporter.gr Newsroom
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Η ένταση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, καθώς η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εντείνεται, με επίκεντρο το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενώ η Τεχεράνη απάντησε δηλώνοντας ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό της το πέρασμα και προειδοποιώντας ότι θα παραμείνει κλειστό έως ότου σταματήσει η αμερικανική στρατιωτική δράση στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, με το Ηνωμένο Βασίλειο να χαρακτηρίζει το επίπεδο απειλής για τη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ ως «σοβαρό», ενώ αραβικές χώρες και διεθνείς παράγοντες απευθύνουν εκκλήσεις για άμεση αποκλιμάκωση.

Νέα αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε στις 11 Ιουλίου τον τρίτο γύρο στρατιωτικών επιχειρήσεων μέσα στην εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στις επανειλημμένες επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 140 στρατιωτικούς στόχους χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβείας που εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη, drones και πολεμικά πλοία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djwj57wcikvd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν:

  1. εγκαταστάσεις πυραύλων,
  2. βάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones),
  3. ναυτικές υποδομές,
  4. αποθήκες πυρομαχικών,
  5. δίκτυα επικοινωνιών,
  6. παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης.

Η CENTCOM υποστήριξε ακόμη ότι συνολικά μέσα σε τρεις ημέρες έχουν πληγεί περισσότεροι από 300 στρατιωτικοί στόχοι, με στόχο –όπως αναφέρει– να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον σημαντικότερο ενεργειακό θαλάσσιο διάδρομο του κόσμου.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σημειώνουν επίσης ότι από τις αρχές Μαΐου συνέβαλαν στην ασφαλή διέλευση περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων και περίπου 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω του Ορμούζ.

Χέγκσεθ: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή»

Σκληρή ήταν και η αντίδραση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Όπως δήλωσε, η Τεχεράνη είχε την ευκαιρία να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, όμως επέλεξε την κλιμάκωση.

«Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στο Στενό του Ορμούζ και τώρα πληρώνει το τίμημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ιράν ανακοινώνει ότι κλείνει το Στενό του Ορμούζ

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό «μέχρι νεωτέρας» και μέχρι να σταματήσει –όπως υποστηρίζουν– η αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση στην περιοχή.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι προχώρησε στην ακινητοποίηση δεύτερου εμπορικού πλοίου, κάνοντας λόγο για παραβίαση των οδηγιών διέλευσης, ενώ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον ακόμη ενός πλοίου, το οποίο –κατά τους ισχυρισμούς της– είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού και ακολουθούσε μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική στρατιωτική ενέργεια θα προκαλέσει «σκληρή απάντηση», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djwanc57m7oh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Έχουμε αναλάβει τον έλεγχο του Ορμούζ»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκαν και οι δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζάι, υποστήριξε μέσω ανάρτησής του ότι:

«Έχουμε αναλάβει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ με δύναμη και θα τον διατηρήσουμε επίσης με δύναμη».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάε, χαρακτήρισε το Ορμούζ «στρατηγικό αποτρεπτικό μέσο» της χώρας.

Όπως ανέφερε, αποτελεί βασικό στοιχείο της εθνικής άμυνας και της προστασίας των ιρανικών συμφερόντων, διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον έλεγχό του.

Πυραυλική επίθεση κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ακόμη ότι εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι πύραυλοι έπληξαν το κέντρο συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών καθώς και εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου της βάσης.

Από τις επιθέσεις στο Κατάρ αναφέρθηκαν τρεις τραυματισμοί από θραύσματα, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Εκρήξεις σε πολλές περιοχές του Ιράν

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν μετά τα αμερικανικά πλήγματα.

Αναφορές έγιναν για τις περιοχές: Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ και το νησί Κεσμ.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το εύρος των ζημιών ή ο αριθμός πιθανών θυμάτων.

UKMTO: Παραμένει «σοβαρή» η απειλή

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι το επίπεδο κινδύνου για τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ παραμένει στο ανώτατο επίπεδο.

Παρά την ανακοίνωση της Τεχεράνης περί κλεισίματος του περάσματος, η UKMTO διευκρίνισε ότι η νότια θαλάσσια διαδρομή εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη και έχει διευρυνθεί ώστε να επιτρέπεται η αμφίδρομη κυκλοφορία εμπορικών πλοίων.

Ιδιαίτερα, σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το επεισόδιο με το υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy, το οποίο, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχθηκε επίθεση από δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ, σε ένα νέο περιστατικό που εντείνει την ένταση στην περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djwijeop1kc9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο, αφού αυτό υπέστη σοβαρές ζημιές στο πρυμναίο τμήμα του και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Οι ναυτικοί επιβιβάστηκαν σε σωσίβιες λέμβους, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή για τη διαχείριση του περιστατικού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djwfkv2h2ikh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Διεθνείς αντιδράσεις και εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Η νέα κλιμάκωση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το Κατάρ καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις στο έδαφός του και χαρακτήρισε τη συνέχισή τους σοβαρή κλιμάκωση που υπονομεύει κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν και το Κατάρ, καταδικάζοντας τις επιθέσεις που δέχθηκαν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι έχουν θέσει σε ύψιστη επιφυλακή όλα τα συστήματα παρακολούθησης και αεράμυνας, επισημαίνοντας ότι λειτουργούν με μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία κατήγγειλε την «αποσταθεροποιητική συμπεριφορά» του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Όπως επισήμανε, ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία την κλιμάκωση σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς και γεωστρατηγικούς κόμβους του πλανήτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/07/2026 - 14:36
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