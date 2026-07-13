ΤτΕ: Αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το 2027

Αυξημένη εμφανίζεται η πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να προχωρήσει σε δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων έως τις αρχές του 2027, σύμφωνα με το νέο Δελτίο για τον Πληθωρισμό της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), καθώς οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως η βασική εκτίμηση των αγορών παραμένει μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, έχει ενισχυθεί αισθητά η πιθανότητα να ακολουθήσει ακόμη μία αύξηση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Οι προσδοκίες των αγορών για ΕΚΤ και Fed

Σύμφωνα με την έκθεση, μετά την αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούνιο, οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν μία επιπλέον αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του 2026.

Ωστόσο, η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει την πιθανότητα να απαιτηθεί και δεύτερη αύξηση των επιτοκίων στις αρχές του 2027, καθώς ενδέχεται να ενισχυθούν εκ νέου οι πληθωριστικές πιέσεις.

Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αγορές έχουν αναθεωρήσει ανοδικά τις προσδοκίες τους για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve, μετά τις δηλώσεις του νέου προέδρου της Fed, ο οποίος επανέλαβε την προσήλωση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας στον στόχο της σταθερότητας των τιμών.

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει μία αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, ενώ δεν αποκλείεται και δεύτερη αύξηση έως τα μέσα του 2027.

Πληθωρισμός: Στο 3,9% η Ελλάδα τον Ιούνιο

Η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (ΕνΔΤ) διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 2,8% στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε στο 3,9%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Μάιο στο 4,2%, διατηρώντας τις πιέσεις προς τη Fed για συνέχιση της αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Η πρόβλεψη της ΤτΕ για την Ελλάδα

Η κεντρική τράπεζα προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα επιταχυνθεί το 2026 στο 3,8%, από 2,9% το 2025, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως:

στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας, στη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων στις υπηρεσίες, στις αναμενόμενες αυξήσεις μισθών, στην άνοδο των ενοικίων, και στην ισχυρή τουριστική ζήτηση.

Στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028.

Ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια

Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται να είναι η άνοδος του ενεργειακού πληθωρισμού το 2026.

Η ΤτΕ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην ενέργεια θα διαμορφωθεί στο 11,1%, αντανακλώντας τη σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών των ενεργειακών προϊόντων.

Για το 2027 προβλέπεται αισθητή επιβράδυνση στο 1%, κυρίως λόγω της επίδρασης της υψηλής βάσης σύγκρισης και της εκτιμώμενης αποκλιμάκωσης των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων.

Το 2028 ο ενεργειακός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,4%, καθώς αναμένεται να επηρεαστεί από την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ETS2.

Επιμονή του δομικού πληθωρισμού

Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα το 2026, στο 3%, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών συνεχίζουν να ασκούν σημαντικές πιέσεις.

Στη συνέχεια αναμένεται να αποκλιμακωθεί στο 2,5% το 2027 και στο 2,3% το 2028.

Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρότι οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από κάθε άλλη κατηγορία του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ζώνη του ευρώ, ο μεγαλύτερος παράγοντας που εξακολουθεί να τροφοδοτεί τον συνολικό πληθωρισμό είναι ο τομέας των υπηρεσιών.

Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες συνεισφέρουν 2,1 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό πληθωρισμό, ενώ στη ζώνη του ευρώ η αντίστοιχη συμβολή διαμορφώνεται στις 1,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολουθούν η ενέργεια και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ακόμη ότι οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν τον τελευταίο μήνα, καθώς αποκαταστάθηκαν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, η πρόσφατη αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε νέα, συγκρατημένη άνοδο των τιμών.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του φυσικού αερίου ενισχύθηκαν, λόγω του έντονου ανταγωνισμού για φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και της επιτάχυνσης των προσπαθειών αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα.