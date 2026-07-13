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Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο
Χρηματιστήρια
17:13 - 13 Ιουλ 2026

Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτικά κινείται τη Δευτέρα 13/7 ο δείκτης S&P 500, καθώς οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, ακολουθώντας την αρνητική πορεία των διεθνών αγορών, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζονται για ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα εταιρικών αποτελεσμάτων που αναμένεται μέσα στην εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχωρεί κατά 0,3% στις 7.553,76 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite καταγράφει απώλειες 0,9% στις 26.045,965 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average κινείται με οριακή άνοδο κατά περίπου 0,09% στις 52.692,74 μονάδες.

Πιέσεις στις μετοχές των ημιαγωγών

Ο κλάδος των ημιαγωγών βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Οι μετοχές της SK Hynix, που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ, υποχωρούσαν κατά 9%, λίγες ημέρες μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο τους στον Nasdaq, όπου είχαν σημειώσει άνοδο 13% την Παρασκευή.

Απώλειες κατέγραφαν επίσης:

  1. Micron Technology: -5%
  2. Sandisk: -6%
  3. Seagate Technology: -4%
  4. Advanced Micro Devices (AMD): -3%
  5. Intel: -4%

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Οι αγορές εξακολουθούν να επηρεάζονται από τη νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Το Σαββατοκύριακο οι δύο πλευρές αντάλλαξαν νέες αεροπορικές επιδρομές, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αρκετές χώρες του Περσικού Κόλπου.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε την Κυριακή τον ισχυρισμό αυτό, δηλώνοντας ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει ανοικτή για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Είχε προηγηθεί η απόφαση του Αμερικανού προέδρου, το Σάββατο, να διατάξει αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, μετά από επίθεση που αποδόθηκε στην Τεχεράνη εναντίον εμπορικού πλοίου το οποίο διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά καθώς εντείνονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες, αν και απομακρύνθηκαν από τα υψηλά της ημέρας.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), το οποίο είχε φθάσει ενδοσυνεδριακά έως τα 75,08 δολάρια το βαρέλι, ενισχυόταν κατά περίπου 3%, στα 73,68 δολάρια.

Αντίστοιχα, το Brent σημείωνε επίσης άνοδο περίπου 3%, στα 78,48 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει τα 79,80 δολάρια.

El-Erian: Οι αγορές δεν προεξοφλούν γενικευμένο πόλεμο

Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz, Mohamed El-Erian, εκτίμησε ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν πως η ένταση δεν θα εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη πολεμική σύγκρουση.

«Οι αγορές πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι αυτές οι συγκρούσεις θα παραμείνουν περιορισμένες και δεν θα εξελιχθούν σε έναν γενικευμένο πόλεμο», δήλωσε στο CNBC.

Όπως πρόσθεσε, «καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να επιθυμεί την επιστροφή σε μια πλήρη σύγκρουση».

Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου.

Μέσα στην εβδομάδα οικονομικά αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιεύσουν 28 εταιρείες του S&P 500, μεταξύ των οποίων οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες:

  1. JPMorgan Chase
  2. Goldman Sachs
  3. Morgan Stanley
  4. Bank of America
  5. Citigroup
  6. Wells Fargo

Αποτελέσματα θα ανακοινώσουν επίσης οι Netflix, Johnson & Johnson και UnitedHealth.

Οι προσδοκίες της αγοράς παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, καθώς οι αναλυτές εκτιμούν, σύμφωνα με τη FactSet, ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 23% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με τον επικεφαλής επενδύσεων της Raymond James, Larry Adam, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τεχνολογικός κλάδος και το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να στηρίζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Όπως σημείωσε, παρά τις ανησυχίες ότι οι μεγάλοι πάροχοι υποδομών cloud ενδέχεται να περιορίσουν τις επενδύσεις τους στην AI, η εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται έως το 2028, καθώς υπάρχουν πλέον απτές ενδείξεις ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει την παραγωγικότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Τέλος, οι αγορές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό (ΔΤΚ) στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, η οποία είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2026 - 17:16
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