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ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση
Εργασιακά
15:04 - 13 Ιουλ 2026

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Reporter.gr Newsroom
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Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση προχωρά την Τρίτη (14/7) η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που, όπως υποστηρίζει, προωθεί η κυβέρνηση. Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου.      

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια. Από εκεί θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, στην οποία θα συμμετάσχουν και φοιτητικοί σύλλογοι.

Σε ανακοίνωσή της, η Συνομοσπονδία τονίζει ότι η κινητοποίηση αποτελεί μέρος των δράσεών της για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο Δημόσιο, καθώς και για τη διεκδίκηση ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.

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