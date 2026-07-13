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Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:25 - 13 Ιουλ 2026

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση 4,7% κατέγραψε η επιβατική κίνηση τον Ιούνιο του 2026 στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται και λειτουργεί η Fraport Greece. Συνολικά, διακινήθηκαν 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 250.000 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Στην εσωτερική αεροπορική κίνηση καταγράφηκαν 860.000 επιβάτες, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση ανήλθε σε 4,7 εκατομμύρια επιβάτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, βασικός μοχλός της συνολικής ανόδου ήταν η διεθνής κίνηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 212.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση παρουσίασαν συγκεκριμένα αεροδρόμια. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης κατέγραψε άνοδο κατά 49.000 επιβάτες (+9%), της Κέρκυρας κατά 45.000 επιβάτες (+6,5%), της Ρόδου κατά 38.000 επιβάτες (+4%), των Χανίων κατά 30.000 επιβάτες (+5,8%), της Μυκόνου κατά 14.000 επιβάτες (+8%), της Σκιάθου κατά 12.000 επιβάτες (+11,2%) και της Κεφαλονιάς κατά 10.000 επιβάτες (+7,5%).

Παράλληλα, σημαντική ανάκαμψη παρουσίασε η αεροπορική κίνηση από τη Μέση Ανατολή, η οποία αυξήθηκε κατά 70.000 επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 121,5%. Η επίδραση της σύγκρουσης στην περιοχή φαίνεται να ήταν τελικά περιορισμένη σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Αν και οι συντελεστές πληρότητας των πτήσεων από και προς τη Μέση Ανατολή παρουσίασαν μικρή υποχώρηση -69,9% τον Ιούνιο του 2026 έναντι 71,1% τον Ιούνιο του 2025- η αύξηση του αριθμού των πτήσεων δείχνει ότι η ζήτηση εξακολουθεί να ενισχύεται.

Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας, η επιβατική κίνηση από το Ισραήλ έχει επιστρέψει στα συνήθη καλοκαιρινά επίπεδα, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες διεύρυναν τα δρομολόγιά τους προς περισσότερα αεροδρόμια. Η ανάκαμψη αυτή υποστηρίχθηκε κυρίως από ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες, όπως οι Israir, Blue Bird Airways, EL AL και Arkia Israeli Airlines.

Συνολικά, η κίνηση από το Ισραήλ σημείωσε αύξηση κατά 73.000 επιβάτες ή 161,3%, γεγονός που καταδεικνύει την επιστροφή της αγοράς σε πιο φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας.

Παράλληλα, οι πτήσεις από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το αεροδρόμιο της Μυκόνου (JMK), μέσω των Qatar Airways και Flydubai, συνεχίζουν να ανακάμπτουν. Την ίδια στιγμή, η κίνηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τα αεροδρόμια της Κέρκυρας (CFU) και της Σαντορίνης (JTR) παρέμεινε στα επίπεδα του 2025.

Τον Ιούνιο του 2026, ο μέσος συντελεστής πληρότητας των πτήσεων μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, διαμορφούμενος στο 82,4% έναντι 84,6%, στα περισσότερα αεροδρόμια. Ωστόσο, παρά τη χαμηλότερη πληρότητα των διαθέσιμων θέσεων, η συνολική επιβατική κίνηση παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι.

Η επίδοση του Ιουνίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και λόγω της ημερολογιακής επίδρασης. Παρά το γεγονός ότι ο Ιούνιος του 2026 είχε μία Κυριακή λιγότερη σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική της ζήτησης και τη βελτίωση των επιδόσεων, παρά τις λιγότερο ευνοϊκές ημερολογιακές συνθήκες.

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν υποδεχθεί συνολικά περίπου 266 εκατομμύρια επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό τους ρόλο στην τουριστική και αεροπορική δραστηριότητα της χώρας.

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