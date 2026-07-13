ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ
Ειδήσεις
14:02 - 13 Ιουλ 2026

ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη Δευτέρα (13/7) ότι ξεκίνησε μια πρωτοβουλία με 15 εταίρους για τη διάθεση βοήθειας ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Γάζα.      

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, ανέφερε ότι η «Πρωτοβουλία Team Gaza», η οποία εγκαινιάστηκε στη συνάντηση της Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες, θα στηρίξει τόσο τα έργα πρώιμης ανάκαμψης που υλοποιούνται, όσο και εκείνα που προγραμματίζονται για την του λαού της Γάζας.

Σε αυτό το φόντο, να σημειωθεί ότι δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, όπως επίσης και η Ιαπωνία προσχώρησαν στην εν λόγω πρωτοβουλία, μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Επιτροπή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων
Νομίσματα

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

ICAP CRIF: Αύξηση 21% κατέγραψε η ξενοδοχειακή αγορά την τελευταία πενταετία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ICAP CRIF: Αύξηση 21% κατέγραψε η ξενοδοχειακή αγορά την τελευταία πενταετία

Πετρέλαιο: Άνοδος περίπου 3% λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Άνοδος περίπου 3% λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: Διχασμός στην ΕΕ για την πιθανότητα επιβολής εμπορικών μέτρων κατά των ισραηλινών εποικισμών
Ειδήσεις

Politico: Διχασμός στην ΕΕ για την πιθανότητα επιβολής εμπορικών μέτρων κατά των ισραηλινών εποικισμών

ΕΕ: Επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα όρια ηλικίας στα social media
Ειδήσεις

ΕΕ: Επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα όρια ηλικίας στα social media

Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο, μετά από 20 χρόνια
Ειδήσεις

Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο, μετά από 20 χρόνια

ΕΕ: «Στο τραπέζι» αυστηρά μέτρα κατά των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις

ΕΕ: «Στο τραπέζι» αυστηρά μέτρα κατά των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
13/07/2026 - 17:20

Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 17:13

Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:01

Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νέα Κερασιά 

Πολιτική
13/07/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:26

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 16:23

Καλοκαιρινές διακοπές διαρκείας από το ΤΖΟΚΕΡ - Σε καταστήματα Allwyn μοιράστηκαν πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:20

Τσίπρας από Λέσβο: Η κτηνοτροφία δίνει μάχη επιβίωσης – Ζητά άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση των κοπαδιών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 16:15

Οι κάρτες της Πειραιώς τώρα στο Samsung Wallet

Υγεία
13/07/2026 - 16:08

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:07

ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:00

New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:49

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Πολιτική
13/07/2026 - 15:39

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:37

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 15:20

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις

Εργασιακά
13/07/2026 - 15:04

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:03

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:50

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πυρά» κατά της ΓΣΕΕ - Μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:42

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 14:40

Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/07/2026 - 14:25

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/07/2026 - 14:22

VW: Πάνω από 50% αυξήθηκαν οι παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:10

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet

Πολιτική
13/07/2026 - 14:07

Σημαντική κίνηση για το κυκλοφοριακό: Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά σε 36 μήνες

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:02

ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ

Νομίσματα
13/07/2026 - 13:52

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 13:50

ICAP CRIF: Αύξηση 21% κατέγραψε η ξενοδοχειακή αγορά την τελευταία πενταετία

Εμπορεύματα
13/07/2026 - 13:34

Πετρέλαιο: Άνοδος περίπου 3% λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή 

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:30

Τι δείχνουν οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις για το στοίχημα της αυτοδυναμίας

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:11

Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα οι αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ