ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη Δευτέρα (13/7) ότι ξεκίνησε μια πρωτοβουλία με 15 εταίρους για τη διάθεση βοήθειας ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Γάζα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, ανέφερε ότι η «Πρωτοβουλία Team Gaza», η οποία εγκαινιάστηκε στη συνάντηση της Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες, θα στηρίξει τόσο τα έργα πρώιμης ανάκαμψης που υλοποιούνται, όσο και εκείνα που προγραμματίζονται για την του λαού της Γάζας.

Σε αυτό το φόντο, να σημειωθεί ότι δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, όπως επίσης και η Ιαπωνία προσχώρησαν στην εν λόγω πρωτοβουλία, μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Επιτροπή.