Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

Έπειτα από ένα σχετικά ήρεμο Σαββατοκύριακο, το Bitcoin καταγράφει απώλειες της τάξης των 2.000 δολαρίων τη Δευτέρα (13/7), καθώς οι αγορές αποτιμούν τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή.

Ανάλογη πορεία ακολούθησαν και τα περισσότερα μεγάλα altcoins, με το XRP να υποχωρεί κάτω από το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 1,10 δολαρίων και το Ethereum να αποτυγχάνει να διατηρηθεί πάνω από τα 1.800 δολάρια.

Αναλυτικότερα, το Bitcoin αντέδρασε θετικά στη βουτιά της 1ης Ιουλίου κάτω από τα 58.000 δολάρια, ανακτώντας γρήγορα το επίπεδο των 60.000 δολαρίων. Στις επόμενες ημέρες συνέχισε ανοδικά, φτάνοντας τα 64.000 δολάρια στις 6 Ιουλίου.

Ωστόσο, η τελευταία και μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πώληση από τη Strategy προκάλεσε έντονες πιέσεις, με το Bitcoin να διολισθαίνει μέσα σε λίγες ώρες έως τα 61.200 δολάρια.

Σε αντίθεση με προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα ανέκαμψε γρήγορα μετά το αρχικό κύμα ανησυχίας (FUD), φτάνοντας τα 64.400 δολάρια την Τρίτη.

Στη συνέχεια όμως δέχθηκε νέο κύμα πιέσεων, όταν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παραβίασαν την εκεχειρία και αντάλλαξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις.

Αυτή τη φορά το Bitcoin κατάφερε να σταθεροποιηθεί κοντά στα 61.600 δολάρια και στη συνέχεια κινήθηκε ανοδικά προς το τέλος της εβδομάδας. Η κορύφωση ήρθε το πρωί του Σαββάτου, όταν σκαρφάλωσε έως τα 64.600 δολάρια, καταγράφοντας υψηλό αρκετών εβδομάδων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου διαπραγματευόταν κοντά στα 64.000 δολάρια, όμως νωρίς τη Δευτέρα υποχώρησε έως τα 62.400 δολάρια, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επηρέασαν το σύνολο των αγορών.

Τη στιγμή της σύνταξης του κειμένου, το Bitcoin είχε ανακάμψει ελαφρώς πάνω από τα 63.000 δολάρια, με τη συνολική κεφαλαιοποίησή του να διαμορφώνεται στα 1,265 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko. Παράλληλα, η κυριαρχία του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε οριακά στο 56,7%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά περισσότερα από 20 δισ. δολάρια το τελευταίο 24ωρο και πλέον διαμορφώνεται κάτω από τα 2,24 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7), το Bitcoin υποχωρεί κατά 1,5% στα 62.862,18 δολάρια, το Ethereum χάνει 1,13% στα 1.778,01 δολάρια και το BNB υποχωρεί κατά 0,99% στα 568,30 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP κινείται πτωτικά κατά 1,69% στα 1,08 δολάρια, το Solana αποδυναμώνεται κατά 0,75% στα 76,09 δολάρια και το HYPE βυθίζεται κατά 2,7% στα 64,95 δολάρια.

Παράλληλα, το XMR κινείται πτωτικά κατά 0,36% στα 326,53 δολάρια, το LEO Token καταγράφει ήπιες ζημιές 0,08% στα 9,52 δολάρια και το Litecoin κινείται στο «κόκκινο» με ζημιές 1,84% στα 42,65 δολάρια.

Τέλος, το Trump κινείται πτωτικά κατά 1,58% στα 1,55 δολάρια.