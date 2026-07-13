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Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ
Ειδήσεις
15:03 - 13 Ιουλ 2026

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε τη Δευτέρα κυρώσεις σε μέλη ρωσικής ομάδας πληροφοριών, την οποία θεωρεί υπεύθυνη για εκτεταμένες επιχειρήσεις κυβερνοκατασκοπείας και επιθέσεις χάκινγκ εναντίον στόχων στην ΕΕ και την Ουκρανία ήδη από το 2010.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ειδική μονάδα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) καθοδηγούσε τη δράση της κρατικά υποστηριζόμενης ομάδας χάκερ Turla, η οποία είχε στο στόχαστρό της κυβερνήσεις, κρίσιμες υποδομές και στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι η FSB συντόνιζε επιθέσεις μέσω κυβερνοεγκληματιών, ιδιωτικών εταιρειών και αυτοαποκαλούμενων «hacktivists», προκαλώντας σοβαρές διαταραχές και σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα καλέσει τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη συγκεκριμένη ομάδα.

Οι νέες κυρώσεις εντάσσονται στο ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για κυβερνοεπιθέσεις, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2020 εναντίον αξιωματικών της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), που συνδέθηκαν με την παγκόσμια επίθεση του κακόβουλου λογισμικού NotPetya και την επίθεση στο γερμανικό κοινοβούλιο (Bundestag). Έκτοτε, η ΕΕ έχει επεκτείνει τις κυρώσεις και σε άλλα στελέχη της GRU, καθώς και σε πρόσωπα που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου, όπως δολιοφθορές και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, η ομάδα Turla παραβίασε το 2017 μη διαβαθμισμένα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπουργείου Άμυνας της Γαλλίας, διείσδυσε το 2018 στα πληροφοριακά συστήματα της γαλλικής πρεσβείας στη Μόσχα και, το 2025, υπέκλεψε βιομηχανικά μυστικά από γαλλική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Οι γαλλικές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν υποδομές τρίτων χωρών, ακόμη και κυβερνοεργαλεία που είχαν συνδεθεί με το Ιράν, προκειμένου να αποκρύπτουν την πραγματική προέλευση των επιθέσεων.

«Οι επιχειρήσεις αυτές στοχεύουν στρατιωτικό προσωπικό, επιχειρήσεις και διαχειριστές κρίσιμων υποδομών, είτε για την υποκλοπή επικοινωνιών είτε για δολιοφθορά, όπως συνέβη στις σιδηροδρομικές υποδομές της Πολωνίας», δήλωσε ο Μπαρό.

Η ΕΕ αναφέρει ακόμη ότι η ίδια μονάδα της FSB βρίσκεται πίσω από επιχείρηση δολιοφθοράς κατά κρίσιμων υποδομών στην Πολωνία, μεταξύ άλλων εναντίον μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Οι κυρώσεις που εγκρίθηκαν περιλαμβάνουν απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα. Παράλληλα, ρωσικές εταιρείες τεχνολογίας που φέρονται να υποστήριζαν τις υπηρεσίες πληροφοριών, όπως οι Advanced System Technology (AST) και NPP Gamma, αποκλείονται πλέον από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ. Η AST είχε ήδη τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2021.

Την ίδια ημέρα, και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε 24 άτομα και οργανισμούς που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

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