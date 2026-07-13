Πετρέλαιο: Άνοδος περίπου 3% λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή 

Οι τιμές του πετρελαίου «εκτινάσσονται» πάνω από 2% τη Δευτέρα (13/7), μετά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, οι οποίες αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για τις ενεργειακές μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του πετρελαίου Brent ενισχύονται κατά 2,87% στα 78,18 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό (WTI) κερδίζει 2,98% στα 73,54 δολάρια το βαρέλι.

«Το ενδιαφέρον θα παραμείνει στον αριθμό των δεξαμενόπλοιων που εισέρχονται στην περιοχή, καθώς ένας μικρότερος αριθμός θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή. Προς το παρόν βλέπουμε ένα ασφάλιστρο κινδύνου, αλλά και τον κίνδυνο διαταραχών που στηρίζει τις τιμές», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Να σημειωθεί ότι οι νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ενίσχυσαν τους φόβους για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η Τεχεράνη έπληξε την Κυριακή αμερικανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου και ανακοίνωσε ότι έκλεισε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ. Στο ίδιο φόντο, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν τη Δευτέρα ότι επιτέθηκαν σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

«Οι εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών υιοθετούν μια πιο επιφυλακτική στάση και οι διελεύσεις πλοίων προς την περιοχή έχουν επιβραδυνθεί λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια», ανέφεραν αναλυτές της ANZ.

Επισημαίνεται ότι η κίνηση των πλοίων μέσω των στενών υποχώρησε την Κυριακή στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων. Έξι πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή, σύμφωνα με την εταιρεία Kpler.

Οι κλιμακούμενες επιθέσεις δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με το μέλλον μιας προσωρινής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία είχε υπογραφεί τον περασμένο μήνα και στόχευε στην επαναλειτουργία των στενών και στον τερματισμό του πολέμου, μετά από περισσότερες από εξήντα ημέρες διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα, παρά την προηγούμενη ανακοίνωση του Ιράν ότι είχε κλείσει τη θαλάσσια οδό, μετά από περιστατικό κατά το οποίο ένα πλοίο ακολούθησε μη εγκεκριμένη πορεία και δέχθηκε πλήγμα.

Η Goldman Sachs εκτίμησε ότι η επέκταση της δυναμικότητας των αγωγών στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προστατεύσει περισσότερο από το 60% των εξαγωγών πετρελαίου του Κόλπου πριν από τον πόλεμο, σε περίπτωση μελλοντικών διαταραχών στη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ έως το τέλος του 2028.

Το βασικό σενάριο προβλέψεων της τράπεζας υποθέτει ότι η δυναμικότητα των αγωγών που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ θα αυξηθεί κατά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το τέλος του 2027 και κατά συνολικά 7,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το τέλος του 2028. Αυτό θα αυξήσει τη συνολική αποτελεσματική δυναμικότητα παράκαμψης σε περισσότερα από 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το τέλος του 2028.

Τα αποθέματα ιρανικού πετρελαίου που βρίσκονται αποθηκευμένα σε πλοία αυξάνονται, καθώς η Τεχεράνη ενίσχυσε τις εξαγωγές της κατά τη διάρκεια της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι πωλήσεις έχουν επιβραδυνθεί, καθώς τα ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια στράφηκαν σε φθηνότερο αργό πετρέλαιο από το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι καθόρισε την επίσημη τιμή πώλησης για τον τύπο αργού πετρελαίου Murban για τον Αύγουστο στα 80,01 δολάρια το βαρέλι, μειωμένη από τα 101,48 δολάρια το βαρέλι τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, στο μέτωπο του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας μια αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Σταυρούπολης της Ρωσίας, καθώς και τρεις δεξαμενές αποθήκευσης σε εγκατάσταση φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι του Καβκάζ, στην περιοχή Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο το μεσημέρι της Δευτέρας κατά περίπου 4% στα 5ο,60 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα οι απώλειες συνεχίζονται και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 0,92% στα 4.075.85 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι χάνει 2,19% στα 58,85 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός εμφανίζει απώλειες της τάξης του 0,40% στα 6,2565 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο χάνει 0,14% έναντι του ευρώ στα 1,1429 δολάρια ανά ευρώ. Αντίθετα, εμφανίζεται ενισχυμένο έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,16% στα 1,3385 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα εμφανίζει απώλειες 0,29% στη 0,8537 λίρα ανά ευρώ.