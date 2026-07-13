Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν περισσότερους από 10.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που έπληξε τη δυτική Ευρώπη στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων -περισσότεροι από 9.000- αφορούσε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το EuroMOMO, ένα δίκτυο που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Η ακραία ζέστη μπορεί να αποβεί μοιραία προκαλώντας θερμοπληξία ή επιδεινώνοντας καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, με τους ηλικιωμένους να συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες ομάδες.

«Το να καταγράφεται τέτοιο επίπεδο υπερβάλλουσας θνησιμότητας αυτή την εποχή του χρόνου είναι ασυνήθιστο. Είναι πραγματικά πολύ υψηλό», δήλωσε στο Reuters ο Λάσε Βέστεργκααρντ, επικεφαλής ιατρός του Statens Serum Institut της Δανίας, το οποίο φιλοξενεί το EuroMOMO.

«Είναι δύσκολο να εξηγηθεί αυτή η τόσο υψηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα με οποιονδήποτε άλλο παράγοντα πέρα από την ακραία ζέστη», πρόσθεσε ο Βέστεργκααρντ.

Οι επιστήμονες έχουν επισημάνει ότι το κύμα καύσωνα στα τέλη Ιουνίου θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατο» να εκδηλωθεί χωρίς την κλιματική αλλαγή που προκαλεί ο άνθρωπος, η οποία καθιστά τα κύματα καύσωνα συχνότερα και εντονότερα.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία, τα οποία προέρχονται από τις εθνικές στατιστικές θνησιμότητας 27 ευρωπαϊκών χωρών, αφορούν τους επιπλέον θανάτους από όλες τις αιτίες -και όχι μόνο εκείνους που σχετίζονται με τη ζέστη- κατά την εβδομάδα 22 έως 28 Ιουνίου, όταν ο καύσωνας κορυφώθηκε στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βρετανία και άλλες χώρες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπήρχαν άλλοι γνωστοί σημαντικοί παράγοντες, όπως έξαρση της COVID-19, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αύξηση στους 10.650 επιπλέον θανάτους που καταγράφηκαν εκείνη την εβδομάδα. Αντιθέτως, κατά τις προηγούμενες οκτώ εβδομάδες, η συνδυασμένη θνησιμότητα στις ίδιες ευρωπαϊκές χώρες βρισκόταν, κατά μέσο όρο, περίπου 500 θανάτους την εβδομάδα κάτω από τα συνήθη επίπεδα. Τα στοιχεία του EuroMOMO ενδέχεται να αναθεωρηθούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα ενσωματώνονται νέα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι το ακραίο κύμα καύσωνα στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και κατέρριψε ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το EuroMOMO δεν δημοσιεύει στοιχεία για τους επιπλέον θανάτους ανά χώρα. Ωστόσο, σημείωσε ότι η Γαλλία και το Βέλγιο ήταν οι μοναδικές δύο ευρωπαϊκές χώρες που κατέγραψαν «πολύ υψηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα» κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Σύμφωνα με το βελγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας Sciensano, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα στο Βέλγιο ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί σε οποιοδήποτε κύμα καύσωνα από το 2000, οπότε και ξεκινούν τα διαθέσιμα αρχεία.

Ξεχωριστή επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, εκτίμησε ότι 2.700 άνθρωποι πέθαναν από αίτια που σχετίζονται με τη ζέστη μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία, κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου.

Από αυτούς τους θανάτους, το 42% αποδόθηκε στην επιπλέον θερμική επιβάρυνση που προκάλεσε η υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία ενίσχυσε την ένταση των καυσώνων, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης που εκπονήθηκε από το Imperial College London, τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office) και τη London School of Hygiene & Tropical Medicine.