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Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νέα Κερασιά
Ειδήσεις
17:01 - 13 Ιουλ 2026

Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νέα Κερασιά 

Reporter.gr Newsroom
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, στον δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.      

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και επτά πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες του Δήμου Θερμαϊκού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα της εξέλιξης της πυρκαγιάς μέσω μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), το οποίο παρείχε τόσο οπτική όσο και θερμική απεικόνιση της περιοχής.

Παράλληλα, στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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