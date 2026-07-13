Οι κάρτες της Πειραιώς τώρα στο Samsung Wallet

Με την επίσημη διάθεση του Samsung Pay στην Ελλάδα, η Πειραιώς συγκαταλέγεται στους πρώτους τραπεζικούς οργανισμούς που υποστηρίζουν τη νέα υπηρεσία ψηφιακών πληρωμών της Samsung Electronics στη χώρα, προσφέροντας στους πελάτες της έναν ακόμη σύγχρονο και ασφαλή τρόπο πραγματοποίησης συναλλαγών.

Οι κάτοχοι χρεωστικών, πιστωτικών και επαναφορτιζόμενων προπληρωμένων καρτών της Πειραιώς μπορούν πλέον να προσθέσουν τις κάρτες τους στο Samsung Wallet και να πραγματοποιούν ανέπαφες ή/και online συναλλαγές εύκολα και γρήγορα, χωρίς τη χρήση της φυσικής τους κάρτας, απευθείας από τη συμβατή Galaxy συσκευή τους.

Το Samsung Wallet αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας, όπως το Samsung Knox και την τεχνολογία tokenization, διασφαλίζοντας ότι τα πραγματικά στοιχεία της κάρτας δεν αποθηκεύονται στη συσκευή ούτε κοινοποιούνται κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Επιπλέον, κάθε πληρωμή προστατεύεται μέσω βιομετρικής ταυτοποίησης ή του κωδικού της συσκευής, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στους χρήστες.

Η προσθήκη μιας κάρτας της Πειραιώς στο Samsung Wallet ολοκληρώνεται εύκολα μέσα από την εφαρμογή, επιτρέποντας στους πελάτες να ξεκινήσουν άμεσα τις πληρωμές τους και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια, τις ανταμοιβές και τα οφέλη που προσφέρουν οι κάρτες της Τράπεζας.

Η υποστήριξη του Samsung Wallet εντάσσεται στη στρατηγική της Πειραιώς για τη συνεχή αναβάθμιση της ψηφιακής τραπεζικής εμπειρίας, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της και συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα.

Η Μαγδαληνή Σουρέλη, Head of Retail Payments, Retail Banking and Distribution Network της Πειραιώς, υπογράμμισε: «Η Πειραιώς καινοτομεί για μια ακόμη φορά στις πληρωμές, με τη συμμετοχή της στο Samsung Wallet. Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εμπειρία των πελατών μας, διαμορφώνουμε μαζί με τη Samsung Electrronics Ελλάδας ένα νέο, ασφαλές, αξιόπιστο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο οικοσύστημα πληρωμών. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή τη συνεργασία».

Ο Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής του τμήματος της διεύθυνσης Mobile eXperience στη Samsung Electronics για τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Πειραιώς συγκαταλέγεται στους πρώτους τραπεζικούς οργανισμούς που υποστηρίζουν την υπηρεσία, προσφέροντας στους κατόχους συμβατών Galaxy συσκευών τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους συναλλαγές με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια. Η συνεργασία μας αντικατοπτρίζει τη κοινή μας δέσμευση να αξιοποιούμε την καινοτομία προς όφελος των καταναλωτών και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά».

Η εφαρμογή Samsung Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Galaxy Store και από το Google Play. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Samsung Pay: Samsung Pay: Οι κάρτες της Πειραιώς στο Samsung Wallet | Τράπεζα Πειραιώς