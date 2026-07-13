New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Για αρκετά χρόνια, το Ισραήλ φέρεται να υλοποιούσε μια μυστική επιχείρηση με στόχο αρχικά να προσεγγίσει και να στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ως πηγή πληροφοριών και, σε μεταγενέστερο στάδιο, να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να τον στηρίξει ως μελλοντικό ηγέτη της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται τέσσερις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ο πρώην πρόεδρος του Ιράν τελεί σήμερα σε κατ’ οίκον περιορισμό, ο οποίος του επιβλήθηκε από την υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αφού οι ιρανικές αρχές φέρονται να αποκάλυψαν σημαντικό μέρος των επαφών του με το Ισραήλ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, μία από τις πλέον ασυνήθιστες πτυχές της επιχείρησης εκτυλίχθηκε στις αρχές του 2024. Τότε, ανώτερος αξιωματούχος της ουγγρικής κυβέρνησης φέρεται να ζήτησε από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης Ludovika στη Βουδαπέστη, Γκέργκελι Ντέλι, να απευθύνει πρόσκληση στον Αχμαντινετζάντ για να συμμετάσχει σε συνέδριο με θέμα την κλιματική αλλαγή.

Ο Ντέλι δήλωσε ότι ενημερώθηκε πως το συνέδριο θα αποτελούσε στην πραγματικότητα κάλυψη για μυστικές επαφές μεταξύ του πρώην Ιρανού προέδρου και Ισραηλινών αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών. Παρότι εξέφρασε ανησυχίες ότι η εμπλοκή του θα μπορούσε να πλήξει τόσο τη δική του αξιοπιστία όσο και το κύρος του πανεπιστημίου, τελικά συμφώνησε να αποστείλει την πρόσκληση. Όπως ανέφερε, θεώρησε ότι «αν έχεις δύο εχθρούς και αυτοί θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους, τότε είναι καλύτερο να κάνεις ό,τι μπορείς για να τους βοηθήσεις να συνομιλήσουν».

Το δημοσίευμα επικαλείται επίσης πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους ο τότε επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, μετέβη προσωπικά στη Βουδαπέστη για να συναντήσει τον Αχμαντινετζάντ.

Παράλληλα, οι New York Times αναφέρουν ότι τα επόμενα χρόνια το Ισραήλ φέρεται να πραγματοποίησε σειρά μυστικών πληρωμών προς τον Αλί Ακμπάρ Τζαβανφεκρ, στενό συνεργάτη και εκπρόσωπο του Αχμαντινετζάντ. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, Ισραηλινοί πράκτορες είχαν επανειλημμένες επαφές μαζί του πριν από την έναρξη της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Operation Roaring Lion».