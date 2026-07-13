Σημαντική κίνηση για το κυκλοφοριακό: Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά σε 36 μήνες

Για ένα «εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο» με το οποίο διορθώνονται «ασθένειες δεκαετιών», έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα (13/7) κατά τη διάρκεια της τελετής της υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά.

«Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί βαρέα οχήματα. Με την παρέμβαση αυτή διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως «όταν ολοκληρωθεί το έργο σε 36 μήνες από σήμερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση που θα δημιουργήσει».

«Είναι προφανές ότι θα υπάρχει προσωρινή αναταραχή, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο», πρόσθεσε.

«Από το 2019 έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα που μετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο αλλά διορθώνουν ασθένειες πολλών δεκαετιών», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. «Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο», είπε και αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ΜΜΜ και στα μελλοντικά έργα.

«Στις 10 Νοέμβριο του 2025 το υπουργείο προκήρυξε τον διαγωνισμό, 8 μήνες αργότερα υπογράφουμε τη σύμβαση», σημείωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας. «Μετά την παρέμβαση η μέση ταχύτητα θα φτάσει τα 47 χλμ την ώρα από 28 χλμ την ώρα που ήταν πριν», πρόσθεσε.



Ο υπουργός τόνισε ότι με αυτό το έργο, δεν λύνεται το κυκλοφοριακό, αλλά δίνεται μία ανάσα στην περιοχή.





Στην ομιλία του ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι «δεν μιλάμε μόνο για δρόμους, μιλάμε για ασφαλέστερες μετακινήσεις και καλύτερη σύνδεση του Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το Θριάσιο Πεδίο».



Επιπλέον, ο περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε και σε όλα τα έργα που έχουν διορθώσει παραλείψεις δεκαετιών και μίλησε και για το κυκλοφοριακό όπου σημειώνεται πρόοδος.



«Το έργο θα συνδράμει στη διαμόρφωση ενός οδικού περιβάλλοντος ασφάλειας», είπε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.



Ανάδοχος του έργου είναι το σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ που επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το τελευταίο βήμα έγινε πριν από λίγες μέρες, καθώς ο αρμόδιος υπουργός Χρίστος Δήμας πέρασε από τη Βουλή τη σύμβαση για τον κόμβο και πλέον το έργο προχωράει.



Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics στο Θριάσιο Πεδίο, ενώ γενικώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού – Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας Λεωφόρου Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω. Επίσης, το έργο έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, ως μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά.