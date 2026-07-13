Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Σε στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας προχωρούν την Τρίτη (14/7) οι νοσοκομειακοί γιατροί, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δρομολογήσει, εντός του καλοκαιριού, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Όπως τονίζεται, κεντρικό αίτημα των κινητοποιήσεων αποτελεί η απόσυρση των προτεινόμενων αλλαγών στο άρθρο 103 του Συντάγματος, καθώς, σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις ανοίγουν τον δρόμο για την κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε εξέλιξη που, όπως υποστηρίζει, θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων των υγειονομικών.

«Δε θα επιτρέψουμε με τους αγώνες μας οι υγειονομικοί δημόσιοι υπάλληλοι να μετατραπούν σε επαίτες του εργατικού κινήματος με εξευτελιστικούς μισθούς. Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί κλίμα ομηρίας, φόβου και κομματισμού στις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας και στο ΕΚΑΒ.

Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για αξιοκρατία και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση, όταν εδώ και 15 χρόνια δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε επίπεδο τμημάτων, υποδιευθύνσεων και διευθύνσεων.

Διεκδικούμε αξιοκρατία, διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας και του ΕΚΑΒ, μόνιμη και σταθερή εργασία, καθώς και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδία.