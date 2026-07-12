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Τσουκαλάς: Απαραίτητη η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν τα βγάζουν πέρα
Πολιτική
21:42 - 12 Ιουλ 2026

Τσουκαλάς: Απαραίτητη η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν τα βγάζουν πέρα

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της τηλεοπτικής του συνέντευξης στο ΟΡΕΝ και την εκπομπή «Τώρα Μαζί», ο Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.

«Το αν περνάνε καλύτερα οι Έλληνες, ένας δείκτης το δείχνει: η αγοραστική δύναμη, όπου είμαστε στην τελευταία θέση πανευρωπαϊκά» σημείωσε και πρόσθεσε σχολιάζοντας την προαναγγελθείσα «συμφωνία κυρίων» με τα διυλιστήρια για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων:

« Δεν μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση γιατί ενώ στην Ιταλία για παράδειγμα οι τιμές έπεσαν στα διυλιστήρια πέντε λεπτά, εδώ ανέβηκαν 20 λεπτά. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει. Όταν λέει η κυβέρνηση ότι θα κάνει “συμφωνίες κυρίων”, από πότε οι τιμές στα διυλιστήρια είναι προϊόν συμφωνίας κυβέρνησης και διϋλιστηρίων; Αυτό σημαίνει ότι δεν δουλεύει καλά η αγορά».

Ως προς τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι « 1 δισεκατομμύριο 680 εκατομμύρια είναι το καθαρό κόστος της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση βάζει το μικτό με φόρους και εισφορές, το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι αυτά επιστρέφουν πίσω στα ταμεία. Είναι οι αλχημείες της Νέας Δημοκρατίας. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία κατήργησε το αντίστοιχο μικρότερο ποσό του 2019. Έχει άλλες προτεραιότητες: απευθείας αναθέσεις, συμβουλοκρατία , διαφθορά και δώρα στους ισχυρούς κλπ».

Περαιτέρω εξήγησε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που έχει ανακοινώσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η μισή 13η σύνταξη κοστίζει 840 εκατομμύρια. Ήδη όμως η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει 300 ευρώ στους συνταξιούχους. Αυτό ενσωματώνεται. Εμείς δεν λέμε και 300 ευρώ και 13η. Αν κάνουμε την αφαίρεση, η δαπάνη επιβάρυνσης την πρώτη χρονιά είναι 420 εκατομμύρια.

Ο Πρωθυπουργός στη Βουλή απέκρυψε ότι ο ίδιος δίνει ένα ποσό και αυτό συμψηφίζεται και έκανε σαν να μην άκουσε τον κ. Ανδρουλάκη που μίλησε για δύο δόσεις. Ενώ το είπε καθαρά.

Τι πονάει την κυβέρνηση; Θυμάστε το 2019 τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κοστολογεί την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου; Εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν την κοστολόγησε και δεν την έκανε. Θυμάστε προχθές την κυρία Κεραμέως που έφερε μια ορθή ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας που το λέγαμε και εμείς, πόσο το κοστολόγησε; Ξέρετε; Ούτε η ίδια ξέρει, δεν την κοστολόγησε. Η κυβέρνηση εξαγγέλλει, δεν κοστολογεί όταν εξαγγέλλει αλλά μαλώνει αυτούς που κοστολογούν, εκεί έχουμε φτάσει. Είναι επαγγελματίες στην προπαγάνδα», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς απευθυνόμενος στον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη που δήλωσε άγνοια της κοστολόγησης της κυβερνητικής απόφασης για τις συντάξεις χηρείας καθώς … δεν ήταν στη Βουλή εκείνη την ημέρα.

«Με 400 ευρώ μπορεί να ζήσει συνταξιούχος; Όχι, δεν μπορεί. Γι’ αυτό εμείς δεσμευόμαστε ξανά για ΕΚΑΣ από 50-150 ευρώ σε 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Επιπλέον, σημειώνουμε ότι δεν μπορεί το άτομο με αναπηρία να παίρνει 67% ή 70% της εθνικής σύνταξης αν έχει 20 χρόνια , αλλά να παίρνει παραπάνω όπως έπαιρνε πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν μπορεί το όριο ηλικίας μιας μητέρας ανάπηρου τέκνου να είναι το ίδιο με τις γενικές διατάξεις . Δεν μπορεί αν έχετε χρόνο ασφάλισης μετά τη σύνταξη, αν είστε πριν το 2016 να μην μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, ενώ αν είστε μετά να έχετε αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να αρθούν αυτές οι αδικίες. Όταν μιλάμε για αναλογική σύνταξη, σημαίνει ότι αν κάποιος είναι 50 ετών, έχει 1000 ένσημα και προσληφθεί κάπου, αν ξέρει ότι θα πάρει κάτι ως σύνταξη, θα τα δηλώσει αυτά τα ένσημα. Xτυπάμε έτσι την αδήλωτη εργασία. Η αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης », υπογράμμισε.

Μάλιστα έκανε αναφορά σε δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» για την ύπαρξη 2 δισεκατομμυρίων δημοσιονομικού χώρου, για να επιχειρηματολογήσει ότι «η δική μας πρόταση είναι 1,1 δισ.την πρώτη χρονιά διακυβέρνησης για το ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό».

Και συμπλήρωσε: «Φωνάζουν για δήθεν λαϊκισμό και όταν τρομάξουν από την κατακραυγή του κόσμου, δίνουν. Όταν λοιπόν έχεις 2 δισεκατομμύρια δημοσιονομικό χώρο το να δώσεις 1,1 δισ. για τους συνταξιούχους που έχουν περάσει τόσα, είναι για εμάς δικαιοσύνη και προτεραιότητα».

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