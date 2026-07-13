Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή

Οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, οι αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις και η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον την κατανάλωση ενέργειας. Αυτό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν κυρίως ζήτημα εξοικονόμησης κόστους, σήμερα εξελίσσεται σε παράγοντα που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη συνολική στρατηγική μιας επιχείρησης.

Αυτό επισημαίνει η Bureau Veritas, τονίζοντας ότι η ενεργειακή διαχείριση αποκτά ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στη λειτουργία των οργανισμών, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους ή δραστηριότητας.

«Οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον όπου το ενεργειακό κόστος παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, ενώ η προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ενεργειακή διαχείριση δεν είναι πλέον μια επιμέρους τεχνική διαδικασία. Είναι ένα εργαλείο που βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος, να οργανώσουν καλύτερα τη λειτουργία τους και να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις των επόμενων ετών», επισημαίνει η Bureau Veritas.

Σύμφωνα με στελέχη του γαλλικού φορέα, το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζει μια επιχείρηση τί είδους ενέργεια και πού καταναλώνεται. Η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειακών δεδομένων επιτρέπει να εντοπίζονται πιθανά πεδία σπατάλης ενέργειας και να σχεδιάζονται παρεμβάσεις με άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και σχετικά μικρές αλλαγές – όπως η καλύτερη συντήρηση του εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή η αναβάθμιση επιμέρους συστημάτων – μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση και, κατά συνέπεια, το λειτουργικό κόστος.

Η Bureau Veritas υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή διαχείριση δεν αφορά μόνο τα κτίρια ή τις παραγωγικές εγκαταστάσεις. Σημαντικό μέρος της συνολικής κατανάλωσης προέρχεται συχνά από τους εταιρικούς στόλους οχημάτων, είτε πρόκειται για επιβατικά είτε για φορτηγά οχήματα. Η παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων, ο καλύτερος σχεδιασμός των δρομολογίων, η εκπαίδευση των οδηγών και η σωστή συντήρηση των οχημάτων μπορούν να μειώσουν αισθητά τόσο τα λειτουργικά έξοδα όσο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η ενεργειακή διαχείριση, σημειώνει η εταιρεία, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία σε περιόδους ενεργειακής αβεβαιότητας. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης της κατανάλωσης μπορούν να αντιδρούν ταχύτερα στις αυξήσεις του ενεργειακού κόστους, να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πρόσθετες δαπάνες τους και να λαμβάνουν πιο ασφαλείς επιχειρηματικές αποφάσεις χωρίς κινήσεις πανικού.

Παράλληλα, η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει πλέον ξεπεράσει τα στενά όρια της εξοικονόμησης κόστους. Όπως επισημαίνει η Bureau Veritas, αποτελεί πλέον παράγοντα που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης, την αξιολόγησή της από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές, αλλά και τη σχέση της με πελάτες και συνεργάτες, οι οποίοι ζητούν ολοένα και συχνότερα αποδείξεις ότι εφαρμόζονται πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το διεθνές πρότυπο ISO 50001 προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις να οργανώσουν συστηματικά τις διαδικασίες τους, να θέσουν συγκεκριμένους στόχους και να μετρούν διαρκώς τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, σύμφωνα με τη Bureau Veritas, δεν συμβάλλει μόνο στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Εξορθολογίζει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης, καθώς επιτρέπει στη διοίκηση να βασίζει τις αποφάσεις της σε πραγματικά στοιχεία, να αξιολογεί την απόδοση των επενδύσεων και να εντοπίζει έγκαιρα ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση. Παράλληλα, ενισχύει τη συμμετοχή των εργαζομένων, δημιουργώντας μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και υπεύθυνης διαχείρισης των ενεργειακών πόρων.

Η σημασία της ενεργειακής διαχείρισης ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η Bureau Veritas υπενθυμίζει ότι ο νόμος 4342/2015, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, προβλέπει ενεργειακούς ελέγχους για τις μεγάλες επιχειρήσεις και προωθεί την εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης. Παράλληλα, ο νόμος 4936/2022 για την κλιματική ουδετερότητα θέτει νέους στόχους για τη μείωση των εκπομπών και ενισχύει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε θέματα παρακολούθησης και περιβαλλοντικής επίδοσης.

«Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι πλέον μόνο μία διάσταση της ενεργειακής διαχείρισης», σημειώνει η Bureau Veritas. «Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σήμερα στη σωστή διαχείριση της ενέργειας αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία, περιορίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και δημιουργούν ισχυρότερες βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.»

Παράλληλα, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συμβάλλει άμεσα στον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και διευκολύνει την ενσωμάτωση καθαρότερων μορφών ενέργειας και τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών. Με τον τρόπο αυτό, η ενεργειακή διαχείριση συνδέεται άμεσα τόσο με την οικονομική απόδοση όσο και με τους στόχους βιωσιμότητας που θέτουν πλέον οι ίδιες οι επιχειρήσεις αλλά και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Καταλήγοντας, η Bureau Veritas εκτιμά ότι η ενεργειακή διαχείριση θα αποτελεί τα επόμενα χρόνια ένα από τα βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Όσες επενδύσουν έγκαιρα σε οργανωμένες διαδικασίες παρακολούθησης και βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες να ανταποκριθούν στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κανονιστικές προκλήσεις της νέας εποχής.