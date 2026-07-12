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Φιντάν: Πολύ κοντά η συμφωνία για τα F-35 – Τι αποκάλυψε για S-400, Ρωσία και Ισραήλ
Ειδήσεις
20:33 - 12 Ιουλ 2026

Φιντάν: Πολύ κοντά η συμφωνία για τα F-35 – Τι αποκάλυψε για S-400, Ρωσία και Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Αισιόδοξος ότι το ζήτημα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 θα διευθετηθεί στο προσεχές διάστημα εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στην αγγλόφωνη εφημερίδα The National των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Deutsche Welle, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας προχώρησε σε έναν συνολικό απολογισμό της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ αναφέρθηκε στις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ζήτημα των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400, στη συνεργασία με τη Μόσχα, αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις σχέσεις με το Ισραήλ.

«Σύντομα λύση» για τα F-35

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πορεία των συνομιλιών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Άγκυρα για τα F-35, ο Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το θέμα θα επιλυθεί σύντομα.

Όπως ανέφερε, κατά τη συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν για την άρση όλων των εμποδίων που σχετίζονται με το πρόγραμμα των F-35.

«Από τότε εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ ότι θα καταλήξουμε σε λύση πολύ σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει πλέον εμπόδιο στην παραλαβή των αεροσκαφών από την Τουρκία.

Ο Τούρκος υπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι η χώρα του είχε ήδη καταβάλει το αντίτιμο για τα μαχητικά πριν από πέντε ή έξι χρόνια, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Άγκυρας ότι διαθέτει νόμιμα δικαιώματα επί του προγράμματος.

Οι S-400 και ο ρόλος της Ρωσίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αναφορές του Χακάν Φιντάν στο ζήτημα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, τα οποία αποτέλεσαν την αιτία της απομάκρυνσης της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35.

Ο υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να αποσαφηνίσει εάν εξετάζεται η μεταφορά των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή σε άλλη χώρα, παρά τις σχετικές πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.

Όπως ανέφερε, το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διαβούλευση στο εσωτερικό της τουρκικής κυβέρνησης, ενώ υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συνεννόησης και με τη Ρωσία, από την οποία προμηθεύτηκε η Τουρκία τα συγκεκριμένα συστήματα.

«Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία. Γίνονται διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ενώ θα πρέπει να υπάρξει και ουσιαστικός διάλογος με τη Ρωσία. Δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή για συγκεκριμένη χώρα ή συγκεκριμένη λύση. Εκείνο που υπάρχει είναι η πολιτική βούληση των δύο προέδρων», σημείωσε.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι πριν από περίπου τρεις εβδομάδες πραγματοποίησε επίσκεψη στη Ρωσία, όπου είχε επαφές με Ρώσους αξιωματούχους και συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η Τουρκία μπορεί να συμβάλει στην επίλυση των συγκρούσεων»

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία βρίσκεται σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση προκειμένου να συμβάλει στη διαμεσολάβηση και την αποκλιμάκωση περιφερειακών κρίσεων, εκτιμώντας ότι η γεωπολιτική της θέση και οι σχέσεις που διατηρεί με διαφορετικούς διεθνείς παράγοντες της επιτρέπουν να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Το μήνυμα προς το Ισραήλ

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Άγκυρας με το Ισραήλ, ο Τούρκος υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές της επιβαρύνουν τόσο το ίδιο το Ισραήλ όσο και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

«Οι πολιτικές της κυβέρνησης Νετανιάχου δεν αποτελούν πρόβλημα για εμάς. Αποτελούν βάρος για το Ισραήλ, για ολόκληρη την περιοχή, αλλά και απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Γνωρίζουμε όλους τους εμπλεκόμενους και κατανοούμε τη δυναμική κάθε σύγκρουσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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