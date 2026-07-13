ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην επιβολή ελάχιστου ορίου ηλικίας για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συγκατάθεση ή την επίβλεψη των γονέων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι απολύτως σαφές ότι χρειαζόμαστε περιορισμούς ανάλογα με την ηλικία στις ψηφιακές πλατφόρμες. Δεν πρόκειται για το αν τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήτημα είναι αν και πότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε έκθεση ομάδας ειδικών, την οποία είχε συγκροτήσει πέρυσι με στόχο την εξέταση πολιτικών για την αντιμετώπιση των επιβλαβών επιπτώσεων των social media. Η έκθεση εισηγείται ότι οι ανήλικοι κάτω των 13 ετών θα πρέπει να έχουν μόνο περιορισμένη χρονικά πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποκλειστικά υπό τη γονική επίβλεψη.

Η πρωτοβουλία της ΕΕ έρχεται έπειτα από πολυετή προσπάθεια περιορισμού των κινδύνων που εγκυμονούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της δεύτερης θητείας της φον ντερ Λάιεν στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, χώρες όπως η Ελλάδα, η Δανία και η Γαλλία πιέζουν για αυστηρότερους ηλικιακούς περιορισμούς, ενώ αντίστοιχα μέτρα έχουν ήδη προωθήσει και κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Μαλαισία.

Ήδη σήμερα οι περισσότερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν επιτρέπουν τη δημιουργία λογαριασμών από παιδιά κάτω των 13 ετών, καθώς, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούν να συναινέσουν νόμιμα στην επεξεργασία των στοιχείων τους.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι οι γονείς θα πρέπει να έχουν καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της πρόσβασης των παιδιών στα social media. «Τα παιδιά πρέπει να εκτίθενται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο υπό την επίβλεψη των γονέων, των κηδεμόνων ή των εκπαιδευτικών και για περιορισμένο χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι η εφαρμογή των μέτρων δεν θα είναι εύκολη ούτε απόλυτα αποτελεσματική από την πρώτη στιγμή. Όπως είπε, οι κοινωνικές συνήθειες αλλάζουν σταδιακά, όπως συνέβη και με την καθιέρωση της υποχρεωτικής χρήσης της ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα.

Η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να θεσπίσει ηλικιακούς περιορισμούς και για άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, ενώ θα ξεκινήσει διαδικασία αξιολόγησης για τον καθορισμό των πλατφορμών που κρίνονται επιβλαβείς για τους ανηλίκους.

Στόχος της Επιτροπής είναι να εφαρμοστεί ένα σύστημα «σταδιακής και κλιμακωτής πρόσβασης» ανά ηλικιακή ομάδα. «Η παιδική ηλικία δεν μπορεί να περιμένει και, όταν χαθεί, δεν μπορούμε ποτέ να την πάρουμε πίσω», υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η έκθεση των ειδικών προτείνει επίσης την πλήρη αποφυγή έκθεσης των παιδιών σε οθόνες μέχρι την ηλικία των τριών ετών. Στη συνέχεια, εισηγείται τη σταδιακή εξοικείωσή τους με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάντοτε υπό επίβλεψη, έως τη συμπλήρωση του 13ου έτους της ηλικίας τους.