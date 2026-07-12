Κλιματιστικά στο «φουλ» στην Ευρώπη: Οι καύσωνες έφεραν εκτόξευση στην κατανάλωση ενέργειας – Τρίτη η Ελλάδα

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Καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες γίνονται ολοένα και πιο συχνές, η χρήση κλιματιστικών αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η κατανάλωση ενέργειας για ψύξη των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας το 2024 τις 80,4 χιλιάδες τερατζάουλ (TJ).

Το 2018, τα νοικοκυριά της ΕΕ είχαν καταναλώσει 40,5 χιλιάδες TJ για την ψύξη των κατοικιών τους. Μέσα σε έξι χρόνια, η τελική κατανάλωση ενέργειας για τον σκοπό αυτό διπλασιάστηκε, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανάγκη αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών.

Κατά την περίοδο 2018-2024, η κατανάλωση αυξήθηκε σχεδόν κάθε χρόνο, με μοναδικές εξαιρέσεις το 2020, όταν μειώθηκε κατά 2,5%, και το 2023, όταν σημείωσε πτώση 1,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία στην κορυφή της κατανάλωσης

Σε απόλυτους όρους, οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για ψύξη κατοικιών ήταν:

Ιταλία: 26,3 χιλιάδες TJ

Ισπανία: 14,3 χιλιάδες TJ

Ελλάδα: 11,9 χιλιάδες TJ

Οι τρεις αυτές χώρες συγκεντρώνουν τις υψηλότερες συνολικές ενεργειακές ανάγκες για κλιματισμό, γεγονός που συνδέεται με τις ιδιαίτερα υψηλές θερινές θερμοκρασίες που επικρατούν στη νότια Ευρώπη.

Κύπρος και Μάλτα πρώτες σε ποσοστό κατανάλωσης

Ωστόσο, όταν η κατανάλωση για ψύξη εξετάζεται ως ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν η Κύπρος και η Μάλτα.

Συγκεκριμένα:

Κύπρος: το 16,0% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών αφορά την ψύξη.

Μάλτα: το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 15,0%.

Στην Ελλάδα, η ψύξη αντιστοιχεί στο 7,4% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από εκείνο της Ισπανίας (2,5%) και της Ιταλίας (2,3%).

Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την αυξανόμενη εξάρτηση των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από τα συστήματα κλιματισμού, καθώς τα συχνότερα και εντονότερα κύματα ζέστης οδηγούν σε διαρκώς υψηλότερες ανάγκες για ψύξη των κατοικιών.