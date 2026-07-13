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Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:20 - 13 Ιουλ 2026

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Τις εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και τις επόμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σχολίασε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στη διεθνή ενεργειακή συγκυρία και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μαρκόπουλος επισήμανε ότι οι τιμές των καυσίμων διαμορφώνονται με βάση τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, σημειώνοντας ότι η ένταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει ήδη το κόστος προμήθειας ενέργειας και καυσίμων.

Όπως γνωστοποίησε, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα και οι διαθέσιμες προτάσεις για την αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι σχετικές εισηγήσεις θα ενταχθούν στον διάλογο ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στις ανατιμήσεις, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κινήθηκε με τέτοια ταχύτητα» απέναντι στις νέες συνθήκες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι μεταβολές στις διεθνείς αγορές δεν μεταφέρονται αυτόματα στις τελικές τιμές, καθώς απαιτείται χρόνος για την αποκλιμάκωση των πιέσεων.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, ο κ. Μαρκόπουλος δήλωσε ότι εντός της εβδομάδας τα συναρμόδια υπουργεία θα παρουσιάσουν το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες του φορολογικού σκέλους.

Υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, προβλέπεται επιδότηση 10 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης έως τα τέλη Αυγούστου.

Κλείνοντας, τόνισε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά, επισημαίνοντας πως καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τη στήριξη των πολιτών και τη συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.

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