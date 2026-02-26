Το σίγουρο ξεκατίνιασμα στον δρόμο προς τις εκλογές

Η αναπάντεχα άμεση και οξεία απάντηση του Πρωθυπουργού στον Αντώνη Σαμαρά, εξέπληξε πολλούς και σίγουρα κάτι δείχνει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της Πέμπτης (26/2) να σχολιάσει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τα όσα είχε αναφέρει την προηγούμενη ημέρα ο πρώην Πρωθυπουργός, για το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Chevron και το ενδεχόμενο να τεθούν υπό αμφισβήτηση κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Είναι κάτι που σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο συμβαίνει για πρώτη φορά, από τότε που Σαμαράς και Μητσοτάκης ήρθαν σε ανοιχτή ρήξη, με αποκορύφωμα την διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού. Προφανώς και πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η μάχη για τον σκληρό πυρήνα του δεξιού ακροατηρίου της ΝΔ, πάντως το σίγουρο είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, το πολιτικό ξεκατίνιασμα, με την ευρύτερη έννοια (ας βάλει κανείς στην εικόνα και Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Τσίπρα, Καρυστιανού, κ.λπ.) θα φουντώνει…