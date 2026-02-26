ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το σίγουρο ξεκατίνιασμα στον δρόμο προς τις εκλογές
Ανεμοδείκτης
13:19 - 26 Φεβ 2026

Το σίγουρο ξεκατίνιασμα στον δρόμο προς τις εκλογές

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αναπάντεχα άμεση και οξεία απάντηση του Πρωθυπουργού στον Αντώνη Σαμαρά, εξέπληξε πολλούς και σίγουρα κάτι δείχνει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της Πέμπτης (26/2) να σχολιάσει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τα όσα είχε αναφέρει την προηγούμενη ημέρα ο πρώην Πρωθυπουργός, για το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Chevron και το ενδεχόμενο να τεθούν υπό αμφισβήτηση κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Είναι κάτι που σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο συμβαίνει για πρώτη φορά, από τότε που Σαμαράς και Μητσοτάκης ήρθαν σε ανοιχτή ρήξη, με αποκορύφωμα την διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού. Προφανώς και πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η μάχη για τον σκληρό πυρήνα του δεξιού ακροατηρίου της ΝΔ, πάντως το σίγουρο είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, το πολιτικό ξεκατίνιασμα, με την ευρύτερη έννοια (ας βάλει κανείς στην εικόνα και Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Τσίπρα, Καρυστιανού, κ.λπ.) θα φουντώνει…

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 13:23
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/06/2026 - 15:25

Ανακατατάξεις στο Arctic LNG 2: Η NordLine αποκτά το μερίδιο της TotalEnergies με έγκριση Πούτιν

Ειδήσεις
03/06/2026 - 15:21

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση - Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Πολιτική
03/06/2026 - 15:10

«Σήμα» αυτοδυναμίας από Μαρινάκη: «Οι πρωθυπουργοί προκύπτουν από την κάλπη και όχι από παρασκηνιακές διεργασίες»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 15:07

Συναγερμός από την ΕΛΑΣ: Νέα απάτη με SMS που εμφανίζεται ψευδώς ως μήνυμα του gov.gr

Νομίσματα
03/06/2026 - 14:50

Bitcoin: Ήπια ανάκαμψη από το χαμηλό δύο μηνών – Αντίρροπες τάσεις στα altcoins

Ειδήσεις
03/06/2026 - 14:48

Ισπανία: Στους 101 οι θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα το Μάιο

Οικονομία
03/06/2026 - 14:48

Πρόστιμο €3 εκατ. στη Nestle για αθέμιτη κερδοφορία σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα

Οικονομία
03/06/2026 - 14:38

Η ΕΕ αφαιρεί την Ελλάδα από τις χώρες με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες - Πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% το 2026

Ειδήσεις
03/06/2026 - 14:32

Reuters: Η Γερμανία «βλέπει» παράθυρο συνομιλιών με τη Ρωσία μετά τις πρόσφατες ουκρανικές επιτυχίες στο μέτωπο

Οικονομία
03/06/2026 - 14:29

Κομισιόν: Θετικό πρόσημο για την Ελλάδα, αλλά νέα πίεση για μεταρρυθμίσεις σε παραγωγικότητα, στέγαση και υγεία

Ειδήσεις
03/06/2026 - 14:14

Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Τι είπε για Νετανιάχου, Χαμενεΐ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
03/06/2026 - 14:14

Άρχισαν τα μπάνια του λαού

Ειδήσεις
03/06/2026 - 14:05

Στο Κίεβο για συνάντηση με τον Ζελένσκι ο Ρούτε

ΜΕΤΑΛΛΑ
03/06/2026 - 14:01

«Ανάγκη στοιχειώδους αυτάρκειας σε κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες»

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/06/2026 - 13:55

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €954.485 στην VF HELLAS για πρακτικές παρεμπόδισης στις διαδικτυακές πωλήσεις

Οικονομία
03/06/2026 - 13:54

Η επίπτωση του Brexit στο Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/06/2026 - 13:47

Η easyGroup εισέρχεται στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 13:47

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/06/2026 - 13:44

Στρατηγική Συνεργασία Alpha Bank - Πολυτεχνείου Κρήτης: Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγή γνώσης για την ανάπτυξη του νησιού

Ανεμοδείκτης
03/06/2026 - 13:40

Πολιτική συζήτηση δίχως περιεχόμενο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 13:37

Shay Gal: «Ο αναθεωρητισμός πρέπει να γίνει ακριβός για την Τουρκία πριν γίνει γεωγραφία»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 13:34

Διπλό διάβημα της Αθήνας προς Κίεβο για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Κίνδυνος για τη Μεσόγειο»

Εμπορεύματα
03/06/2026 - 13:27

Άνοδος στο πετρέλαιο λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή - Πάνω από τα $98 το Brent

Οικονομία
03/06/2026 - 13:16

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση στη δημοπρασία εντόκων - Υπερκάλυψη 2,5 φορές και απόδοση 2,41%

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 13:07

Intracom Defense: Σε επίπεδο-ρεκόρ €300 εκατ. διαμορφώνεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων

Οικονομία
03/06/2026 - 13:04

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,14% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Μάιο 2026 – Στο +8,59% η μαναβική

Πολιτική
03/06/2026 - 12:56

Κατρίνης: Διπλάσιος ο πληθωρισμός από την Ευρωζώνη, αλλά η κυβέρνηση λέει «όλα καλά»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:50

Δένδιας στη 19η Διάσκεψη Αρχηγών ΓΕΕΘΑ: «Οι βαλκανικές συνεργασίες αποτελούν δίαυλο αποκλιμάκωσης και σταθερότητας»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:46

ΟΟΣΑ: Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 2,8% το 2026 - Αναγκαία η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:39

PMI κάτω από το όριο ανάπτυξης: Αυξάνονται οι φόβοι ύφεσης στην ευρωζώνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ