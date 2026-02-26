Ο Σαμαράς έφερε «κοντά» Μητσοτάκη και Καμμένο

Η σφοδρή πλέον αντιπαράθεση μεταξύ Σαμαρά και Μητσοτάκη θα έχει συνέχεια και πιθανώς να δούμε και παρεκτροπές, πάντως όσοι παρακολουθούν τέτοια πολιτικά επεισόδια, μάλλον θα πρέπει να προμηθευτούν ποπ κορν.

Μέσα σε αυτήν την τεταμένη ατμόσφαιρα όμως συμβαίνουν και ορισμένα παράδοξα. Και ένα από αυτά είναι ότι βρέθηκε ένα σημείο στο οποίο συγκλίνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον… Πάνο Καμμένο (η φωτογραφία είναι αρχείου).

Ο πρώην συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα και υπουργός Αμυνας, εξαπέλυσε ιδιαίτερα σκληρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, προφανώς σε διαφορετικό πνεύμα από εκείνο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την σχετική ανάρτηση του Πάνου Καμμένου συμπεραίνει πάντως κανείς μία ξεκάθαρη εκ μέρους του στήριξη στην συμφωνία με την Chevron και καμία ανησυχία για θέματα εθνικής κυριαρχίας.