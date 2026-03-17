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Υπάρχει μέχρι στιγμής κερδισμένος στον πόλεμο;
Ανεμοδείκτης
13:50 - 17 Μαρ 2026

Υπάρχει μέχρι στιγμής κερδισμένος στον πόλεμο;

Άγγελος Κωβαίος
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Η συνεχής παρατήρηση των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή δικαιολογεί προς το παρόν μόνο μία διαπίστωση: Μπλέξαμε άσχημα.

Το πώς, πόσο και με ποιους ακριβώς στόχους θα συνεχιστεί ο πόλεμος, δύσκολα βρίσκουν απαντήσεις και οι μέχρι στιγμής εξελίξεις δείχνουν ότι κάθε σενάριο είναι πιθανότερο να διαψευστεί από κάποιο χειρότερο, παρά από κάποιο καλύτερο.

Αν πάντως θέλει κανείς να δει τι συμβαίνει μέχρι στιγμής και ποιος είναι κερδισμένος – αν υπάρχει κάτι τέτοιο – αυτός είναι μάλλον το Ιράν. Όχι επειδή καταγράφει κάποια μεγάλη επιχειρησιακή επιτυχία, αν εξαιρέσει κανείς τα πλήγματα που καταφέρνει στο Ισραήλ και στις χώρες του Κόλπου, αλλά, πρώτον, επειδή πρωταρχικός στρατηγικός του στόχος είναι η επιβίωση (και παρά την εξολόθρευση των ηγετών του, τον πετυχαίνει) και, δεύτερον, επειδή με τον έλεγχο του Ορμούζ, έχει σπείρει τον τρόμο στην παγκόσμια οικονομία. Κοινώς, καλά ξεμπερδέματα…

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