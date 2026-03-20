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Τα «άσφαιρα» ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία
Ανεμοδείκτης
13:10 - 20 Μαρ 2026

Τα «άσφαιρα» ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία

Reporter.gr Newsroom
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Σε περιόδους κρίσιμες όπως αυτή που διανύουμε, δοκιμάζεται η αξιοπιστία και η σοβαρότητα των πολιτικών προσώπων, όπως και η ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της συγκυρίας.

Σε μία τέτοια δοκιμασία και με αφορμή την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot στην Σαουδική Αραβία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν «ρέστα» ασυναρτησίας και ελαφρότητας, με άκυρες και «άσφαιρες» δηλώσεις.

Απάντησαν στην, ασύμμετρη είναι η αλήθεια, κομπορρημοσύνη του υπουργού Αμυνας, που έσπευσε να πανηγυρίσει επειδή οι Patriot… απλά δούλεψαν, αλλά έκριναν ότι με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα εμπλέκεται στον πόλεμο! Ακόμη και αν υποθέσει κανείς ότι ίσχυε κάτι τέτοιο, τι φαντάζονταν στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ψήφιζαν υπέρ της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας πριν από μερικά χρόνια;

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