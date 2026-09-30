Wall: Υποχώρηση παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – «Κόκκινος» ο Σεπτέμβριος

Ο S&P 500 υποχώρησε την Τετάρτη 30/9, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, παρά τα νέα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ που έδειξαν επιβράδυνση του πληθωρισμού τον προηγούμενο μήνα.

Ο δείκτης ευρείας αγοράς υποχώρησε 0,25%, διαγράφοντας τα κέρδη που είχε καταγράψει νωρίτερα στη συνεδρίαση και κλείνοντας στις 7.651,54 μονάδες. Ενδοσυνεδριακά είχε ενισχυθεί έως και σχεδόν 0,7%.

Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,24% και έκλεισε στις 26.861,06 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 0,86%, ή 443,87 μονάδες, στις 50.906,05 μονάδες.

Επιβράδυνση του πληθωρισμού

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 3,4% σε ετήσια βάση, έναντι 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα παρέμενε στο 3,7%.

Ακόμη πιο ενθαρρυντική ήταν η εξέλιξη του δομικού PCE, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, έναντι 3,3% τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας επίσης χαμηλότερη επίδοση από αυτή που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Παρά την καλύτερη εικόνα του πληθωρισμού, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά. Η απόδοση του 10ετούς Treasury διαμορφώθηκε περίπου 4 μονάδες βάσης υψηλότερα, στο 5,298%, ενώ ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε το 5,3%.

Η απόδοση του 30ετούς Treasury ενισχύθηκε σχεδόν κατά 5 μονάδες βάσης, στο 5,642%.

Στο επίκεντρο ανάπτυξη και επιτόκια της Fed

«Δεν βλέπω τις πληθωριστικές προσδοκίες να ξεφεύγουν πραγματικά, οπότε πιστεύω ότι αυτό που εξετάζουν οι επενδυτές είναι περισσότερο το μέτωπο της ανάπτυξης», δήλωσε στο CNBC ο Rob Haworth, senior investment strategy director στην U.S. Bank Asset Management Group.

Όπως εξήγησε, οι υψηλές εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο, σε συνδυασμό με τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο, ενδέχεται να επηρεάζουν τις μακροπρόθεσμες πραγματικές αποδόσεις.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον και στα στοιχεία για την αγορά εργασίας, τα οποία αναμένονται την Παρασκευή. Οι μη αγροτικές μισθοδοσίες (non-farm payrolls) εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 84.000 τον Σεπτέμβριο, περίπου κατά το ήμισυ σε σχέση με τις θέσεις εργασίας που προστέθηκαν τον Αύγουστο, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση.

Μειώθηκαν οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων

Οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων της Fed μειώθηκαν την Τετάρτη. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι επενδυτές αποτιμούν πλέον σε 35% την πιθανότητα αύξησης του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, από περίπου 51% μία ημέρα νωρίτερα.

Παρά τη μεταβολή αυτή, οι επενδυτές εξακολουθούν να προεξοφλούν μία ακόμη αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, παρά τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

«Παρότι τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν κάπως καλύτερα από τις προσδοκίες, τα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας και το ΑΕΠ δείχνουν ότι η ανακοίνωση αυτή είναι απίθανο να εκτροχιάσει τις εκτιμήσεις για ακόμη μία αύξηση επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Adam Hetts, global head of multi-asset και portfolio manager στη Janus Henderson Investors.

Ο Rob Haworth ανέφερε από την πλευρά του ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά πιθανότητα 75% για τρεις αυξήσεις επιτοκίων έως τα μέσα του επόμενου έτους. «Η αγορά δεν θεωρεί ότι το θέμα έχει τελειώσει, αλλά ίσως δεν το αντιμετωπίζει πλέον ως τόσο επείγον όσο φοβόταν», σημείωσε.

Ισχυρά στοιχεία από την αγορά εργασίας

Τα ισχυρά στοιχεία από τον ιδιωτικό τομέα επισκίασαν εν μέρει τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Η ADP ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο δημιουργήθηκαν 90.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, αριθμός αισθητά υψηλότερος από τις 68.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Πετρέλαιο: Μεγάλα κέρδη τον Σεπτέμβριο

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά περίπου 1 δολάριο το βαρέλι την Τετάρτη και κατέγραψαν σημαντικά μηνιαία κέρδη, κυρίως λόγω της έλλειψης προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά και της στενότητας στις αγορές καυσίμων των ΗΠΑ.

Το συμβόλαιο λήξης Νοεμβρίου για το Brent, το οποίο λήγει την Τετάρτη, σημείωνε άνοδο 91 σεντς, ή 0,9%, στα 103,50 δολάρια το βαρέλι. Το πιο ενεργό συμβόλαιο Δεκεμβρίου ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, ή 1,9%, στα 98,03 δολάρια. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate καταγράφει άνοδο 1,04 δολ., ή 1,2%, στα 90,42 δολάρια.

Το Brent κέρδισε περίπου 14% τον Σεπτέμβριο, τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο τον Ιούλιο, ενώ το WTI αυξήθηκε κατά περίπου 5% στον μήνα.