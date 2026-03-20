Το «αστειάκι» του Τραμπ για το Πέρλ Χάρμπορ μπροστά στην Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας (video)

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάψει να αιφνιδιάζει, ακόμη και όσους θεωρούν ότι γνωρίζουν και κατανοούν τον τρόπο που σκέφτεται, μιλάει και ενεργεί.

Σε ένα ακόμη περιστατικό που επιβεβαιώνει ότι ο Πρόεδρος δεν λογαριάζει και πολύ κανόνες και πρωτόκολλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε σκόπιμο να αστειευτεί ενώπιον της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι για το Περλ Χαρμπορ και την ιαπωνική επίθεση κατά του αμερικανικού στόλου τον Δεκέμβριο του 1941, που λειτούργησε ως αφορμή για την είσοδο των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ για ποιον λόγο δεν είχαν ενημερωθεί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ και ανάμεσά τους η Ιαπωνία, για την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου κατά του Ιράν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Γιατί θέλαμε να πετύχουμε αιφνιδιασμό. Ποιος ξέρει καλύτερα τον αιφνιδιασμό από την Ιαπωνία; Δεν μας είχαν ενημερώσει για το Περλ Χάρμπορ, έτσι;». Η Τακαΐτσι απλώς παρέμεινε σιωπηλή με ένα αμήχανο μειδίαμα…

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