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Παπανδρέου - Βενιζέλος back to back στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης
15:23 - 26 Μαρ 2026

Παπανδρέου - Βενιζέλος back to back στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Άγγελος Κωβαίος
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Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ (27-29 Μαρτίου) είναι σίγουρα το πολιτικό γεγονός του Σαββατοκύριακου, αν δεν συμβεί κάτι που θα το επισκιάσει και αυτό που μετατρέπεται σε ζητούμενο, είναι αν θα αποδεχθεί μία διαδικασία προωθητική ή άνευ σημασίας.

Οι γκρίνιες δεν λείπουν αφού ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρνει κάποιες καταστατικές αλλαγές που δεν αρέσουν σε ορισμένους, αλλά αυτά συνήθως αποδεικνύεται ότι λίγη σημασία έχουν.

Από τα αναμενόμενα highlights του συνεδρίου πάντως, είναι οι ομιλίες των Βαγγέλη Βενιζέλου και Γιώργου Παπανδρέου. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει προγραμματιστεί να μιλήσει στις 12.30 το Σάββατο και αμέσως μετά, στις 13.00 ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που λέγεται ότι θα εκφωνήσει μία ομιλία-οδηγό για την αντιπολιτευτική πλατφόρμα του κόμματος…

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