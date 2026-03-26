Γιατί διαλύει ο Ανδρουλάκης τις… συνιστώσες του ΠΑΣΟΚ

Σε αυτά που λίγο ενδιαφέρουν τα ευρύτερα κοινά, στο ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για κάποιες αλλαγές στο καταστατικό που σχεδιάζει να φέρει στο συνέδριο ο Νίκος Ανδρουλάκης, δίχως προηγούμενη εσωκομματική διαβούλευση.

Μία από αυτές τις αλλαγές είναι και η κατάργηση των κομμάτων που απαρτίζουν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το οποίο δηλαδή σήμερα είναι ένας συνασπισμός κομμάτων. Θα πρέπει δηλαδή να μετατραπούν σε «τάσεις» το ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου, η ΔΗΜΑΡ και οι Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία.

Το σκεπτικό για αυτήν την αλλαγή είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι ο νικητής των εκλογών, με τη σημερινή του οργανωτική δομή ως συνασπισμού, δεν θα δικαιούται το μπόνους των εδρών. Παρεμπιπτόντως, κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν πίστεψε ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Οσοι διαφωνούν με αυτήν την αλλαγή στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, προφανώς δεν θεωρούν ρεαλιστική την προσδοκία της νίκης στις εκλογές…