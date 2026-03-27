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Το νέο πολιτικό περιβάλλον, τα σχέδια του Ανδρουλάκη και οι δημοσκοπήσεις
Ανεμοδείκτης
12:36 - 27 Μαρ 2026

Το νέο πολιτικό περιβάλλον, τα σχέδια του Ανδρουλάκη και οι δημοσκοπήσεις

Άγγελος Κωβαίος
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Για την επόμενη Παρασκευή, 3 Απριλίου, έχει προγραμματιστεί η προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, έπειτα από σχετικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Εν όψει αυτής της συζήτησης, έχει αρχίσει να διακινείται η «πληροφορία» ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, με αφορμή και τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις για στην υπόθεση των υποκλοπών. Πέραν του ότι κάτι τέτοιο απαιτεί τις υπογραφές τουλάχιστον και του ΣΥΡΙΖΑ, αφού η πρόταση πρέπει να υποβάλλεται από τουλάχιστον πενήντα βουλευτές, είναι ένα ζήτημα το τι ακριβώς θα πετύχαινε με αυτόν τον τρόπο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης – αν υποθέσει κανείς ότι ευσταθεί η «πληροφορία» - από τη στιγμή που επίσης διακινείται ότι σχεδιάζει να ζητήσει την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση.

Το μόνο σίγουρο είναι, ότι με όλα όσα εξελίσσονται εντός και εκτός συνόρων, οι συζητήσεις και οι διαδικασίες τέτοιου είδους αποκτούν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το πολιτικό περιβάλλον θα αποκτά μάλλον μεγαλύτερη κινητικότητα από αυτήν που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις…

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