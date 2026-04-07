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Γεωργιάδης σε βουλευτές αντιπολίτευσης: Έχω τα ρουσφέτια σας στο κινητό μου!
Ανεμοδείκτης
11:08 - 07 Απρ 2026

Γεωργιάδης σε βουλευτές αντιπολίτευσης: Έχω τα ρουσφέτια σας στο κινητό μου!

Reporter.gr Newsroom
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Μία «προειδοποίηση» προς τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης έκανε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (7/4) ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μη μου πει κανείς από τους βουλευτές των άλλων κομμάτων για ρουσφέτια του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί θα δείξω δημόσια τα μηνύματα που μου έχουν στείλει και μου ζητούν οι ίδιοι ρουσφέτια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στον ρ/σ Παραπολιτικά.

Επέμεινε επίσης πως η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιλαμβάνει ποινικά αδικήματα αλλά απλές εξυπηρετήσεις που οι βουλευτές της ΝΔ είχαν υποχρέωση να κάνουν.

Τέλος, «άστραψε και βρόντηξε» για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, την οποία κατηγόρησε ότι παίζει περίεργα πολιτικά παιχνίδια.

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