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Γεωργιάδης: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία παίζει περίεργα πολιτικά παιχνίδια - Διαφωνώ με το ασυμβίβαστο
Πολιτική
10:50 - 07 Απρ 2026

Γεωργιάδης: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία παίζει περίεργα πολιτικά παιχνίδια - Διαφωνώ με το ασυμβίβαστο

Reporter.gr Newsroom
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Μία ιδιαιτέρως αιχμηρή ραδιοφωνική παρέμβαση πραγματοποίησε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (7/4) ο Άδωνις Γεωργιάδης, βάλλοντας κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με αφορμή τις νέες εξελίξεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε πολύ περίεργη τη στάση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, καθώς φέρνει τις δικογραφίες σε δόσεις, ενώ όπως υποστήριξε οι κατηγορίες που αποδίδονται στους βουλευτές της ΝΔ είναι αίολες.

Σημείωσε πως οι βουλευτές της ΝΔ απλώς έκαναν παρεμβάσεις για δίκαια αιτήματα πολιτών στις εκλογικές τους περιφέρειες. Εκτίμησε δε πως όλες οι περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες δεν πρόκειται να επιφέρουν ποινικές διώξεις. "Όλοι και όλες θα αθωωθούν", υποστήριξε.

Συνεχίζοντας την επίθεση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και το γραφείο της στην Ελλάδα ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «παίζουν περίεργα παιχνίδια και κατά τη γνώμη μου θέλουν να βλάψουν την κυβέρνηση».

Σε ερώτηση σχετικά με το γιατί μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο είπε πως δεν γνωρίζει τι κρύβεται από πίσω, αλλά ο ίδιος κρίνει από αυτά που βλέπει.

Υπογράμμισε δε πως η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι ένας σχετικά νέος θεσμός τον οποίο η Ελλάδα στήριξε, αλλά κατά τη γνώμη του πρέπει να επανεξετάσει την περίπτωσή της.

«Έχει χάσει την εμπιστοσύνη μας και πλήττει το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

Στο τέλος της συνέντευξης, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε για το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού που εισηγήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απάντησε πως κατά τη γνώμη του δεν είναι μία παρέμβαση με την οποία συμφωνεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 10:58
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