Πού ακριβώς τα είδε αυτά η Κοβέσι;

Η παρουσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Delphi Forum, δεν θα μπορούσε να συμβεί σε πιο κατάλληλη συγκυρία.

Κατά την συνομιλία της με τον Παύλο Τσίμα το πρωί της Πέμπτης, η κ. Κοβέσι είπε πολλά και διάφορα, εν μέρει ξεκαθάρισε και ορισμένα σημεία, όμως έδειξε και ότι είναι μάλλον θύμα κάποιας στρεβλής εικόνας που της μεταφέρερεται – άγνωστο από ποιους.

Αυτό φάνηκε στον τρόπο με τον οποίο διατύπωσε την θέση, ότι στην χώρα μας δεν τιμωρούνται επαρκώς όσοι εμπλέκονται σε κακοδιαχείριση κονδυλίων. Οπως ανέφερε, «στην Ελλάδα αν κάποιος διαπράξει απάτη, επιστρέφει τα λεφτά και είναι ελεύθερος». Ανακριβής και άστοχη παρατήρηση, ειδικά όταν γίνεται με τέτοια γενίκευση από δικαστική λειτουργό. Εκτός αν έχει κάτι συγκεκριμένο υπόψη της, που θα όφειλε να μας πει…