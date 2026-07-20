Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποδέχεται σήμερα τον Μάριο Ντράγκι για μια κρίσιμη συζήτηση σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάντησή τους πραγματοποιείται ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η ΕΕ μπορεί να υλοποιήσει τις βαθιές μεταρρυθμίσεις που πρότεινε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην εμβληματική έκθεσή του, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ευρώπη αρχίζει να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα μεταξύ της ιταλικής Prysmian και της Molex, βάσει της οποίας η πρώτη θα προμηθεύσει την αμερικανική εταιρεία με οπτικά καλώδια για κέντρα δεδομένων. Η συμφωνία μπορεί να φτάσει σε αξία τα 5,5 δισ. ευρώ (6,3 δισ. δολάρια) και αντανακλά τη στρατηγική της Prysmian να επεκταθεί πέρα από την ευρωπαϊκή αγορά, αξιοποιώντας τη ραγδαία ανάπτυξη που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Prysmian, η οποία αποσχίστηκε από την Pirelli το 2005, αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό προμηθευτή καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Πριν από δύο χρόνια εξαγόρασε την Encore Wire έναντι σχεδόν 4 δισ. ευρώ, στη μεγαλύτερη εξαγορά της ιστορίας της, ενώ περίπου έναν χρόνο αργότερα απέκτησε και τη Channell έναντι περίπου 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο διπλής εισαγωγής των μετοχών της και στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Η τελευταία αυτή συμφωνία ενισχύει την άποψη ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι εταιρείες που συνδέονται με τον κλάδο συγκαταλέγονται στις καλύτερες χρηματιστηριακές επιδόσεις της χρονιάς.

Η συνάντηση Ντράγκι - φον ντερ Λάιεν πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εμφανίζουν συνολικά θετικές προοπτικές. Σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, οι εισηγμένες εταιρείες της Ευρώπης οδεύουν προς μια ισχυρή περίοδο αύξησης της κερδοφορίας, καθώς οι αναλυτές αναθεωρούν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη ανά μετοχή.

Η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα τρίμηνα, καθώς η Ευρώπη αρχίζει να προσεγγίζει τους ρυθμούς αύξησης κερδών που μέχρι σήμερα χαρακτήριζαν κυρίως τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Πρωταγωνιστές αναδεικνύονται οι ενεργειακές εταιρείες, οι τράπεζες, αλλά και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη. Οι αναλυτές δεν αναμένουν μεταβολή των επιτοκίων, αν και θεωρούν πιθανή μια νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο.