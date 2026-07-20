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Χρηστίδης: Οι υπουργοί της ΝΔ έχουν αφήσει τα στιλό και κάνουν προεκλογική εκστρατεία - Εκλογές το συντομότερο
Πολιτική
16:19 - 20 Ιουλ 2026

Χρηστίδης: Οι υπουργοί της ΝΔ έχουν αφήσει τα στιλό και κάνουν προεκλογική εκστρατεία - Εκλογές το συντομότερο

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, καθώς και την άμεση προσφυγή της χώρας σε εκλογές, υπογράμμισε σήμερα (20/7) ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χρηστίδης, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον ΣΚΑΙ.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι ο διακηρυγμένος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή και όχι η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, επισημαίνοντας πως το ζητούμενο είναι να αφήσει η χώρα πίσω της μια περίοδο παρακμής και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια πραγματική προοδευτική διακυβέρνηση.

Αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να διεξαχθεί σε προγραμματική βάση.

Όπως σημείωσε, «το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μία δέσμη προτάσεων για τα εργασιακά, τα κοινωνικο-ασφαλιστικά, την παιδεία. Σε όλα αυτά είναι που θα ρίξουμε το βάρος μας και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά στις εθνικές εκλογές από αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρωθυπουργός, ήταν εκείνος που μείωσε τον φόρο στα μερίσματα, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει σήμερα.

«Σήμερα μπορεί να αναγνωρίζει την ανάγκη της αύξησης και καλά κάνει, αυτό είναι το σωστό, απλά λέω ότι όταν ήταν πρωθυπουργός έκανε ακριβώς το αντίθετο. Μετράει πολύ το τι κάνεις όταν έχεις την εξουσία. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα πράγματα όχι μόνο με βάση αυτά τα οποία λέμε, αλλά και με βάση αυτά τα οποία κάναμε κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι η χώρα πρέπει να οδηγηθεί άμεσα στις κάλπες, επισημαίνοντας πως η σημερινή κοινοβουλευτική εικόνα, με 297 βουλευτές και περισσότερους από 50 ανεξάρτητους, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού συστήματος για ακόμη έναν χρόνο.

«Ένα γρήγορο σερφάρισμα να κάνει κάποιος στα social media των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας θα καταλάβει ότι έχουν αφήσει τα στυλό κάτω και κάνουν προεκλογική καμπάνια. Εάν κάποιος πιστεύει ότι μπορούμε να πάμε σε εκλογές σε ένα χρόνο από τώρα, με τα υπουργεία να μη δουλεύουν και να υπάρχει προφανής μεταρρυθμιστική κόπωση, είναι κάτι το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα πάει πίσω τη χώρα. Άρα η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές γρήγορα», συμπλήρωσε.

Τέλος, με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε:

«Πάει πολύ να βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι βουτηγμένη σε μία σειρά σκανδάλων, τα τελευταία χρόνια, να μας ζητάει και το λόγο. Είναι φοβερό να ζητά η Νέα Δημοκρατία να πανηγυρίζουν οι οπαδοί της επειδή δεν έφαγε έντεκα γκολ, αλλά έφαγε τέσσερα. Εγώ εύχομαι και οι τέσσερις να αθωωθούν. Και δεν θέλω κανένας συνάδελφός μου να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή. Αλλά από την άλλη οφείλω να πω ότι αν ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο άκουσα να διαμαρτύρεται για τη δίωξη του κυρίου Σενετάκη, θεωρεί ότι τα 2500 ευρώ δεν είναι αρκετά για να για να διώκεται κάποιος, να μας αλλάξουν και τους ποινικούς κώδικες, να μας πουν από ποια χρήματα και πάνω πρέπει να διώκεται κάποιος».

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