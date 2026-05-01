Ράμμος: Ούτε στο κόμμα Τσίπρα, ούτε πουθενά

Οι παραπολιτικές στήλες έχουν πληθύνει τελευταία και κάπως πρέπει να γεμίσουν οι αράδες. Θύμα αυτής της ανάγκης έπεσε ο πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστος Ράμμος.

Το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καν ακόμα ανακοινωθεί επίσημα, αλλά κυκλοφορούν σενάρια για τη σύνθεση του ψηφοδελτίου Επικρατείας που θα επιλέξει ο πρώην πρωθυπουργός.

Γράφτηκε λοιπόν πως ο Χρήστος Ράμμος έχει κλειδώσει ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η "πληροφορία" διαψεύστηκε σε χρόνο ντε τε.

Ο ίδιος ο κ. Ράμμος έγραψε στα social media:

"Κάποια ανυπόληπτα ΜΜΕ - διαδικτυακά και μη- , τα οποία λόγω αργίας Πρωτομαγιάς δεν είχαν φαίνεται άλλες ειδήσεις για να εντυπωσιάσουν, εφηύραν την "είδηση" ότι θα είμαι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της πολιτικής κίνησης που φέρεται να σχηματίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Παρότι μια τέτοια είδηση είναι ανάξια διαψεύσεως, θα το κάνω, διότι δεν θέλω να ανακατεύεται άλλο το όνομα μου σε τέτοια σενάρια από ανθρώπους που είναι πρόδηλο πως κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Όπως έχω πει άπειρες φορές, έχω αρκετές άλλες ασχολίες στην ζωή μου, που μου δίνουν πλήρη ικανοποίηση και δεν είχα ποτέ, ούτε έχω βεβαίως και τώρα, σκοπό να αναμειχθώ με οποιονδήποτε τρόπο στην ενεργό πολιτική. Είναι κάτι που δεν με αφορά και μου είναι εντελώς ξένο. Έτσι, ελπίζω άπαξ δια παντός να σταματήσει η αναπαραγωγή αυτών των γελοίων "ειδήσεων" από αυτούς που τα έχουν ξαναπεί άπειρες φορές κατά το παρελθόν, και ενώ έχουν διαψευστεί, τα αναμασούν".