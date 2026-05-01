ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ράμμος: Ούτε στο κόμμα Τσίπρα, ούτε πουθενά
Ανεμοδείκτης
22:53 - 01 Μάι 2026

Ράμμος: Ούτε στο κόμμα Τσίπρα, ούτε πουθενά

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι παραπολιτικές στήλες έχουν πληθύνει τελευταία και κάπως πρέπει να γεμίσουν οι αράδες. Θύμα αυτής της ανάγκης έπεσε ο πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστος Ράμμος.

Το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καν ακόμα ανακοινωθεί επίσημα, αλλά κυκλοφορούν σενάρια για τη σύνθεση του ψηφοδελτίου Επικρατείας που θα επιλέξει ο πρώην πρωθυπουργός.

Γράφτηκε λοιπόν πως ο Χρήστος Ράμμος έχει κλειδώσει ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η "πληροφορία" διαψεύστηκε σε χρόνο ντε τε.

Ο ίδιος ο κ. Ράμμος έγραψε στα social media:

"Κάποια ανυπόληπτα ΜΜΕ - διαδικτυακά και μη- , τα οποία λόγω αργίας Πρωτομαγιάς δεν είχαν φαίνεται άλλες ειδήσεις για να εντυπωσιάσουν, εφηύραν την "είδηση" ότι θα είμαι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της πολιτικής κίνησης που φέρεται να σχηματίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Παρότι μια τέτοια είδηση είναι ανάξια διαψεύσεως, θα το κάνω, διότι δεν θέλω να ανακατεύεται άλλο το όνομα μου σε τέτοια σενάρια από ανθρώπους που είναι πρόδηλο πως κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Όπως έχω πει άπειρες φορές, έχω αρκετές άλλες ασχολίες στην ζωή μου, που μου δίνουν πλήρη ικανοποίηση και δεν είχα ποτέ, ούτε έχω βεβαίως και τώρα, σκοπό να αναμειχθώ με οποιονδήποτε τρόπο στην ενεργό πολιτική. Είναι κάτι που δεν με αφορά και μου είναι εντελώς ξένο. Έτσι, ελπίζω άπαξ δια παντός να σταματήσει η αναπαραγωγή αυτών των γελοίων "ειδήσεων" από αυτούς που τα έχουν ξαναπεί άπειρες φορές κατά το παρελθόν, και ενώ έχουν διαψευστεί, τα αναμασούν".

Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 23:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα
Ανεμοδείκτης

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Ο κύβος ερρίφθη δηλώνει στενός συνεργάτης του Σαμαρά: «Το εκλογικό ποσοστό θα είναι έκπληξη για όλους»
Πολιτική

Ο κύβος ερρίφθη δηλώνει στενός συνεργάτης του Σαμαρά: «Το εκλογικό ποσοστό θα είναι έκπληξη για όλους»

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές
Ανεμοδείκτης

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει
Πολιτική

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ειδήσεις
07/08/2026 - 07:55

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ναυτιλία
07/08/2026 - 07:38

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:55

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:37

«Πολύ ικανοποιημένος» από τον Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ο Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ