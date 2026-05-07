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Στρίβειν δια της… συνταγματικής αναθεώρησης και του τεκμηρίου αθωότητας
Ανεμοδείκτης
13:04 - 07 Μάι 2026

Στρίβειν δια της… συνταγματικής αναθεώρησης και του τεκμηρίου αθωότητας

Άγγελος Κωβαίος
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Είχε προαναγγελθεί ως επεισοδιακή και κρίσιμη η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ την Πέμπτη (7/5) και όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα άφηνε τα πράγματα να εξελιχθούν ανεξέλεγκτα.

Ετσι, προέταξε το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, το περιέγραψε μάλιστα και ως ένα από τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα εν όψει εκλογών, ενώ απευθύνθηκε και στο κομματικό φιλότιμο, λέγοντας ότι η επιτυχία του καθενός περνά μέσα από τη νίκη της ΝΔ.

Το κυριότερο όμως ήταν ότι παρά τις διαρροές και τις διάφορες ατσαλιές που είχαν προηγηθεί μόλις «έσκασαν» οι δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και ότι όλοι όσοι το επιθυμούν, ακόμη και αν δεν έχει τελεσιδικήσει κάποια διαδικασία εις βάρος τους για την υπόθεση, θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Γενικός κατευνασμός εν όψει εκλογών…

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