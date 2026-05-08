ΕΛΣΤΑΤ: Συρρίκνωση κατά 30,5% του εμπορικού ελλείμματος τον Μάρτιο

Ισχυρή αποκλιμάκωση κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα της χώρας τον Μάρτιο, παρουσιάζοντας μείωση 30,5%, εξέλιξη που συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της συνολικής εικόνας του εξωτερικού εμπορίου από τις αρχές του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο τρίμηνο του έτους περιορίστηκε κατά 7,2%, αντανακλώντας την ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων και τη συγκράτηση των εισαγωγών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Μάρτιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 7.150,4 εκατ. ευρώ (8.239,7 εκατ. δολάρια) έναντι 7.134,1 εκατ. ευρώ (7.686,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 0,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 345,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 305,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Μάρτιο 2026 ανήλθε στο ποσό των 4.939,8 εκατ. ευρώ (5.726,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.953,3 εκατ. ευρώ (4.284,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 25,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 342,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 346,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,7%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 ανήλθε σε 2.210,6 εκατ. ευρώ (2.513,1 εκατ. δολάρια) έναντι 3.180,8 εκατ. ευρώ (3.401,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 30,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 3,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 40,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8% σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 20.370,6 εκατ. ευρώ (23.768,3 εκατ. δολάρια) έναντι 20.602,1 εκατ. ευρώ (21.627,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 1,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 384,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 323,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 12.517,9 εκατ. ευρώ (14.681,8 εκατ. δολάρια) έναντι 12.141,9 εκατ. ευρώ (12.812,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 3,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 230,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 212,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 ανήλθε σε 7.852,7 εκατ. ευρώ (9.086,5 εκατ. δολάρια) έναντι 8.460,2 εκατ. ευρώ (8.814,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,2%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 154,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 111,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοενωσιακών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοενωσιακών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1) , βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των διαθέσιμων «ελλιπών ή απλοποιημένων τελωνειακών διασαφήσεων», τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.