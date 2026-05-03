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Τσίπρας: Οι λόγοι που αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το 2015
Πολιτική
16:00 - 03 Μάι 2026

Τσίπρας: Οι λόγοι που αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το 2015

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω ανάρτησής του σήμερα (3/5) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μην πάρει μέρος σε ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τα γεγονότα του 2015.       

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνει στη σχετική του ανάρτηση ο κ. Τσίπρας:

«Με αφορμή την προαναγγελία ενός ντοκιμαντέρ από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ για το 2015, ρωτάνε πολλοί αν κλήθηκα και αν θα συμμετάσχω.

Προφανώς και κλήθηκα και προφανώς αρνήθηκα…

Δίνω σήμερα στη δημοσιότητα την απαντητική μου επιστολή στην ευγενική τους πρόσκληση, για να καταστήσω και δημόσια σαφείς τους λόγους της άρνησής μου.

Αγαπητή κυρία Βαρβιτσιώτη,
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου αποστείλατε μαζί με τη συνεργάτιδά σας κυρία Δενδρινού, να συμμετάσχω στο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζετε για την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, με θέμα τα γεγονότα του 2015, βασισμένο στο βιβλίο σας «Η τελευταία μπλόφα».
Εντούτοις θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν θα ανταποκριθώ στο αίτημά σας. Κι αυτό γιατί δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας. Στο οποίο, χωρίς καμιά απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς, ότι ως πρωθυπουργός της χώρας «αντάλλαξα» σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος, του Μακεδονικού, με τη μη περικοπή των συντάξεων.
Και δεν σας κρύβω την πεποίθησή μου ότι προβήκατε σε αυτή τη πρωτοφανή διαστρέβλωση, τόσο εσείς όσο και η κυρία Δενδρινού, με πλήρη συνείδηση. Απόδειξη ότι έκτοτε, τόσο στη Βουλή, όσο και σε πολλές συνεντεύξεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βασίστηκε στη δική σας ψευδή και ανήθικη κατασκευή, για να πλήξει το πρόσωπο και το ήθος μου, αλλά εσείς δεν προβήκατε στην παραμικρή κίνηση αποκατάστασης της αλήθειας. Επί δέκα χρόνια επιτρέπετε να διακινείται το ψεύδος και η αθλιότητα που φέρουν την υπογραφή σας.
Με την επιλογή σας αυτή, λοιπόν, δε μου δίνετε κανένα λόγο να εμπιστευτώ, ούτε στο ελάχιστο, ότι θα έχετε μια αντικειμενική προσέγγιση στα γεγονότα του 2015 και ότι σκοπός σας δεν θα είναι και σήμερα, να επιμείνετε στη συκοφαντία και τη διαστρέβλωση γεγονότων που αποτελούν μέρος της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας.
Σας εύχομαι να με διαψεύσετε.
Σε κάθε περίπτωση να γνωρίζετε ότι η ιστορία, ακόμη και όταν γράφεται από τους νικητές ή κάτ’ εντολήν τους, είναι πεισματάρα. Γιατί καμιά νίκη δεν είναι παντοτινή, σε αντίθεση με τη δύναμη της αλήθειας».

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