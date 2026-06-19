Μόνοι τους ρωτούν, μόνοι τους απαντούν

Οποιος παρακολουθεί – αν παρακολουθεί – τις πρωϊνές και βραδινές πολιτικές εκπομπές σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, εύκολα διαπιστώνει ότι σχεδόν όλοι, είτε στελέχη της κυβέρνησης, είτε της αντιπολίτευσης, ακολουθούν με ευλάβεια τις οδηγίες των επικοινωνιακών τους επιτελείων.

Ουσιαστικά απαγγέλουν την κεντρική γραμμή, που φτάνει αποβραδίς ή νωρίς το πρωί στα κινητά τους και έτσι – αν εξαιρέσει κανείς το σκορποχώρι/Βαβέλ του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μία πληκτική ομοιομορφία.

Ειδικά στην περίπτωση της κυβέρνησης, παρατηρείται ένα επαναλαμβανόμενο σχήμα που βασίζεται στον γνωστό μπούσουλα ερωταπαντήσεων (Q&A), τον οποίο διαμορφώνει η επικοινωνιακή ομάδα της Πειραιώς και του Μεγάρου Μαξίμου. «Κάνουμε αυτό (ή το άλλο). Γιατί το κάνουμε;», ρωτά μόνος του κάθε υπουργός ή βουλευτής ή, ακόμη πιο «αυθόρμητα», θέτει μόνος του ερωτήματα: «Αν με ρωτάτε τι σημαίνει αυτή (ή η άλλη) απόφαση/πρωτοβουλία, θα σας απαντήσω ευθέως ότι…». Κάπως έτσι, παίρνουν συνεντεύξεις από τον εαυτό τους και… αποστολή εξετελέσθη…