Μόνοι τους ρωτούν, μόνοι τους απαντούν

Ουσιαστικά απαγγέλουν την κεντρική γραμμή, που φτάνει αποβραδίς ή νωρίς το πρωί στα κινητά τους και έτσι – αν εξαιρέσει κανείς το σκορποχώρι/Βαβέλ του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μία πληκτική ομοιομορφία.
Ειδικά στην περίπτωση της κυβέρνησης, παρατηρείται ένα επαναλαμβανόμενο σχήμα που βασίζεται στον γνωστό μπούσουλα ερωταπαντήσεων (Q&A), τον οποίο διαμορφώνει η επικοινωνιακή ομάδα της Πειραιώς και του Μεγάρου Μαξίμου. «Κάνουμε αυτό (ή το άλλο). Γιατί το κάνουμε;», ρωτά μόνος του κάθε υπουργός ή βουλευτής ή, ακόμη πιο «αυθόρμητα», θέτει μόνος του ερωτήματα: «Αν με ρωτάτε τι σημαίνει αυτή (ή η άλλη) απόφαση/πρωτοβουλία, θα σας απαντήσω ευθέως ότι…». Κάπως έτσι, παίρνουν συνεντεύξεις από τον εαυτό τους και… αποστολή εξετελέσθη…