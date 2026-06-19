Η αξιοσημείωτη παρουσία του Βουλγαράκη μπορεί να σημαίνει επιστροφή του;

Μία από τις αξιοσημείωτες δημόσιες παρουσίες της περιόδου είναι αυτή του Γιώργου Βουλγαράκη.

Ο πρώην υπουργός και υπό πολλές έννοιες, εκ των κορυφαίων άλλοτε στελεχών της ΝΔ, είναι τακτικός σχολιαστής σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, προσφάτως εξέδωσε ένα βιβλίο για την τέχνη και τα μυστικά του δημόσιου λόγου και γενικώς φαίνεται ότι έχει οργανώσει με ιδιαίτερη επιμέλεια την παρουσία του στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα.

Δεδομένων ορισμένων στοιχείων, όπως οι εμφατικές επισημάνσεις του για την πολιτική του ταυτότητα (ούτε ακροδεξιός, ούτε κεντροδεξιός, αλλά καθαρόαιμος δεξιός) και η διάθεσή του να υπερασπιστεί την νεοδημοκρατική πολιτική κληρονομιά, γεννώνται εύλογα ερωτήματα ως προς το αν όλα αυτά προμηνύουν μία επιστροφή του στην ενεργό πολιτική, ως υποψηφίου με την ΝΔ. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο και δεν έχει αποφασίσει ο Γιώργος Βουλγαράκης να συνεχίσει την καριέρα του ως σχολιαστής και παρατηρητής, θα ήταν μία από τις θετικές εξελίξεις του προσεχούς διαστήματος…