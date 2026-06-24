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Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τίποτε
Ανεμοδείκτης
13:38 - 24 Ιουν 2026

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τίποτε

Άγγελος Κωβαίος
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Η απόφαση και ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερρακάκη για τις ευεργετικές ρυθμίσεις από τις οποίες θα ωφεληθούν όσοι δανειολήπτες έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, είναι προφανώς μία κίνηση με πολιτικό αντίκτυπο.

Ωσπου να φανεί όμως πώς, πόσο και αν αυτή θα επιδράσει και εκλογικά, φανερώνεται μία άλλη διάσταση του θέματος, η οποία αφορά το ΠΑΣΟΚ.

Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ένα από εκείνα που ανέδειξε η αξιωματική αντιπολίτευση και κυρίως η Μιλένα Αποστολάκη. Όπως άλλωσε η ίδια επισήμανε, στην ουσία πρόκειται για μία συμμόρφωση της κυβέρνησης με απόφαση του Αρείου Πάγου. Το πρόβλημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά ούτε μία τέτοια, επιτυχημένη πρωτοβουλία. Τι φταίει γι’ αυτό; Προφανώς και πρόκειται για μία βαθιά κρίση αξιοπιστίας, που μοιάζει να μην έχει πολλά περιθώρια αποτελεσματικής αντιμετώπισης…

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