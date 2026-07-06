Το «touch and go» του Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Πέραν των διαφόρων χαριτωμένων και μη της ελληνικής πολιτικής επικαιρότητας, τα σημαντικά των ημερών αναμένεται να εξελιχθούν στην Αγκυρα, όπου στις 7 και 8 Ιουλίου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στην πραγματικότητα θα πρόκειται για ένα σόου του Ερντογάν με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ταυτόχρονα και για ένα παζάρι εξοπλισμών, που ο αμερικανός Πρόεδρος θέλει να πουλήσει στους συμμάχους.

Υπό αυτήν την έννοια, πέραν των όσων θα γίνουν σε κοινή θέα, θα πρέπει να παρακολουθήσει κανείς και την παρασκηνιακή εξέλιξη του «παζαριού». Πάντως, σε ό,τι αφορά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή θα έχει περισσότερο χαρακτηριστικά ενός «touch and go» (προσγείωση και άμεση απογείωση), κατά τον αεροπορικό ιδιωματισμό, αφού ο Πρωθυπουργός θα φτάσει στην Αγκυρα την Τρίτη, θα παρευρεθεί στο δείπνο των ηγετών και την επόμενη ημέρα θα επιστρέψει, έπειτα και από τη συνέντευξη Τύπου. Προγραμματισμένες διμερείς συναντήσεις δεν υπάρχουν, εκτός αν προκύψουν εκπλήξεις…