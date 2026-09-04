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Γλυπτά Παρθενώνα: Το Λονδίνο τα δανείζει στη Φρανκφούρτη – Η Αθήνα λέει «όχι»
Ειδήσεις
15:36 - 04 Σεπ 2026

Γλυπτά Παρθενώνα: Το Λονδίνο τα δανείζει στη Φρανκφούρτη – Η Αθήνα λέει «όχι»

Reporter.gr Newsroom
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Δύο θραύσματα από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία βρίσκονται στις συλλογές του Βρετανικού Μουσείου, αναμένεται να ταξιδέψουν στη Γερμανία, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μεγάλη έκθεση στη Φρανκφούρτη, αφιερωμένη στον γλυπτό διάκοσμο των αετωμάτων του Παρθενώνα.  

Τα δύο θραύσματα θα εκτεθούν στο Liebieghaus Skulpturensammlung, στο πλαίσιο της έκθεσης «Athena, the Stage is Yours: The Parthenon Puzzle», η οποία θα ανοίξει τις πύλες της στις 18 Νοεμβρίου 2026 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 25 Ιουλίου 2027. Το μουσείο της Φρανκφούρτης έχει επιβεβαιώσει ότι στην έκθεση θα παρουσιαστούν σημαντικά αντικείμενα που θα προέρχονται ως δάνεια από το Βρετανικό Μουσείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό ποια ακριβώς είναι τα δύο θραύσματα του Παρθενώνα.

Αρχικά, η έκθεση είχε προγραμματιστεί να φιλοξενήσει και εννέα θραύσματα του Παρθενώνα από το Μουσείο Ακρόπολης. Ωστόσο, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τάχθηκε κατά της συμμετοχής τους, καθώς η ελληνική πλευρά δεν επιθυμεί να παρουσιαστούν τα ελληνικά θραύσματα μαζί με εκείνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με την Αθήνα, θα μπορούσε να εκληφθεί ως έμμεση αναγνώριση της βρετανικής θέσης σχετικά με την κατοχή και την κυριότητα των Γλυπτών.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έχει επαναλάβει πρόσφατα ότι η Ελλάδα «δεν αναγνωρίζει κατοχή, κυριότητα και νομή» στο Βρετανικό Μουσείο. Παράλληλα, έχει υποστηρίξει ότι τα Γλυπτά βρίσκονται στο Λονδίνο ως αποτέλεσμα αρπαγής, επισημαίνοντας ότι η βίαιη απομάκρυνσή τους προκάλεσε άμεση ζημιά στο μνημείο από το οποίο προέρχονταν.

Η Ταπισερί της Μπαγιέ ως πιθανό «μοντέλο»

Στο μεταξύ, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Nicholas Cullinan, είχε παρουσιάσει πρόσφατα στους Financial Times τη συμφωνία για την Ταπισερί της Μπαγιέ ως ένα πιθανό παράδειγμα που θα μπορούσε να συμβάλει στην αναζήτηση λύσης και για την υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ο ίδιος είχε εκφράσει την προσδοκία ότι η συνεργασία γύρω από την Ταπισερί θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ευνοϊκότερο κλίμα, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξέταση νέων προσεγγίσεων και στην περίπτωση των Γλυπτών. Ωστόσο, οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές. Η Ταπισερί της Μπαγιέ δεν αποτελεί αντικείμενο αντίστοιχης διαμάχης ως προς την κυριότητά της, ούτε θεωρείται προϊόν κλοπής, ενώ η προσωρινή μετακίνησή της δεν εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο πολιτιστικών ανταλλαγών και επιστροφής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο επίκεντρο η ανασύνθεση του ανατολικού αετώματος

Κεντρικό στοιχείο της έκθεσης στη Φρανκφούρτη αποτελεί η πολυετής ερευνητική εργασία της ομάδας του Vinzenz Brinkmann, επικεφαλής του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Liebieghaus.

Η ερευνητική ομάδα συνδύασε αρχαιολογικές και ιστορικές πληροφορίες με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, επιχειρώντας να απαντήσει σε ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που παραμένουν σχετικά με τον Παρθενώνα: ποια ήταν η αρχική σύνθεση του ανατολικού αετώματος.

Μέσα από νέα εξέταση και ταυτοποίηση θραυσμάτων, αρκετά από αυτά αποδόθηκαν σε συγκεκριμένες μορφές του αετώματος. Στη συνέχεια, μέσω τρισδιάστατης σάρωσης, τα επιμέρους κομμάτια συνδέθηκαν ψηφιακά, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός μοντέλου σε φυσικό μέγεθος.

Η έκθεση θα παρουσιάσει στο κοινό ολόκληρη αυτή τη διαδικασία, από την έρευνα και την αναγνώριση των θραυσμάτων έως την ψηφιακή ανασύνθεση. Παράλληλα, ειδικά σχεδιασμένη κινούμενη απεικόνιση θα επιχειρήσει να αναπαραστήσει τις μορφές του αετώματος και να αποδώσει μια εικόνα της αρχικής του σύνθεσης.

Νέο κεφάλαιο στη διαμάχη για τα Γλυπτά

Για την Αθήνα, πάντως, η επιλογή του δανεισμού των Γλυπτών δεν αποτελεί αποδεκτή λύση. Η ελληνική πλευρά έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφές ότι ένας τέτοιος διακανονισμός θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως έμμεση αναγνώριση της βρετανικής κυριότητας.

Έτσι, ενώ το Βρετανικό Μουσείο εξακολουθεί να προκρίνει τη λύση των προσωρινών δανεισμών, η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη θέση της για την πλήρη επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η έκθεση της Φρανκφούρτης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον: πέρα από τη σημαντική αρχαιολογική και ερευνητική της διάσταση, αναμένεται να αποτελέσει ακόμη έναν σταθμό στη μακρά διαμάχη γύρω από την επιστροφή και την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

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