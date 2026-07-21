ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι επιθέσεις κατά ελλήνων εφοπλιστών από ΕΕ και Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας
Ανεμοδείκτης
13:25 - 21 Ιουλ 2026

Οι επιθέσεις κατά ελλήνων εφοπλιστών από ΕΕ και Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις τελευταίες εβδομάδες εξελίσσεται μία διπλωματική μάχη στις Βρυξέλλες, με άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον και πολλαπλές διαστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να μπλοκάρει πλήρως τη μεταφορά ρωσικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) προς τρίτες χώρες εκτός ΕΕ και να αυστηροποιήσει το ανώτατο όριο τιμής (price cap) στο ρωσικό πετρέλαιο. Μέσω του προτεινόμενου 21ου πακέτου κυρώσεων, ο βασικός της στόχος είναι να στερήσει από τη Μόσχα κρίσιμα έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα σχέδια αυτά όμως επηρεάζουν άμεσα τους έλληνες εφοπλιστές. Όπως αναφερόταν προσφάτως σε δημοσίευμα των Financial Times, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες εισέπραξαν περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία τριετία από την, σημειωτέον, νόμιμη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου εντός του πλαισίου της G7.

Οι επιδιώξεις της Κομισιόν έχουν προκαλέσει διπλωματικό αδιέξοδο στις Βρυξέλλες. Η ελληνική κυβέρνηση, με τη στήριξη της ναυτιλιακής κοινότητας, μπλοκάρει την υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το κύριο σημείο τριβής εστιάζεται στην εταιρεία Dynagas του Γιώργου Προκοπίου. Η εταιρεία διαχειρίζεται το 1/3 του παγκόσμιου στόλου των εξειδικευμένων παγοθραυστικών πλοίων τύπου Arc7, τα οποία έχουν ναυλωθεί για τη μεταφορά ρωσικού LNG από την Αρκτική. Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα πλοία, αξίας 300 εκατ. δολαρίων το καθένα, είναι ειδικής κατασκευής και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες διαδρομές. Επομένως, το μέτρο θα κατέστρεφε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αναγκάζοντάς τες να πουλήσουν τα πλοία σε μη δυτικούς ανταγωνιστές, χωρίς τελικά να πληγεί η Ρωσία.

Παράλληλα όμως, πλοία ελληνικών συμφερόντων δέχονται στοχευμένες επιθέσεις από ουκρανικά drones στη Μαύρη Θάλασσα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μέρος της κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Κιέβου, με σκοπό να πληγούν οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, καθώς πολλά ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια δραστηριοποιούνται στη νόμιμη μεταφορά καυσίμων από ρωσικά λιμάνια. Εντός του Ιουλίου 2026, ουκρανικά drones έπληξαν δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων που βρίσκονταν για φόρτωση στον υπεράκτιο τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας Caspian Pipeline Consortium (CPC), κοντά στο Νοβοροσίσκ και συγκεκριμένα: το δεξαμενόπλοιο Asia της εταιρείας Dynacom (συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου), στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά μετά το πλήγμα και το δεξαμενόπλοιο Nissos Ios της εταιρείας Kyklades Maritime (συμφερόντων οικογένειας Αλαφούζου).

Δεδομένης της τροπής του πολέμου και της στήριξης που έχει προσφέρει η Ελλάδα στην Ουκρανία, όλα αυτά θεωρούνται ήδη από πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους κρίσιμες παράμετροι για την αξιολόγηση της στάσης της χώρας στο εξής, είτε εντός ΕΕ, είτε στο πλαίσιο των ευρύτερων συμμαχιών…

Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2026 - 13:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»
Ναυτιλία

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas
Ναυτιλία

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas

Εφοπλιστές και αεροπορικές εταιρείες ζητούν να επιστρέψουν τα έσοδα του ETS στην πράσινη μετάβαση
Ναυτιλία

Εφοπλιστές και αεροπορικές εταιρείες ζητούν να επιστρέψουν τα έσοδα του ETS στην πράσινη μετάβαση

VLCC: Οι Έλληνες πούλησαν στο υψηλό και επενδύουν σε νέα γενιά στόλου
Ναυτιλία

VLCC: Οι Έλληνες πούλησαν στο υψηλό και επενδύουν σε νέα γενιά στόλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:18

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Οικονομία
21/07/2026 - 15:10

Μειώνεται το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αλλά διατηρεί την πρωτιά στην ΕΕ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:02

Χούθι: Προειδοποίηση στις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
21/07/2026 - 14:55

Κατρίνης από Έβρο: Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:53

Απονομή 64 νέων Υποτροφιών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 14:43

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 14:33

Το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού πάει περίπατο, έρχονται εκλογές

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:32

Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές την Τετάρτη (22/7)

Οικονομία
21/07/2026 - 14:29

Οι τράπεζες κρατούν ανοιχτή τη στρόφιγγα των δανείων – Σταθερά τα κριτήρια χρηματοδότησης

Πολιτική
21/07/2026 - 14:14

ΠΑΣΟΚ: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια – Οι πέντε εθνικοί στόχοι (πίνακες)

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:13

Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα - Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 14:11

Ford Kuga Full Hybrid: Τα τέσσερα σημεία που ξεχωρίζει το πολυτελές SUV με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία

Οικονομία
21/07/2026 - 14:09

Politico: Το σχέδιο Πιερρακάκη να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ από τον «αέρα»

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:43

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Νομίσματα
21/07/2026 - 13:30

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:30

Βρετανία: Σταθεροποιείται η αγορά εργασίας – Σε χαμηλό εξαετίας η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 13:27

Ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 90 δολάρια το Brent

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 13:25

Οι επιθέσεις κατά ελλήνων εφοπλιστών από ΕΕ και Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 13:09

Το Nissan Qashqai ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη και συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:00

Μπέρναμ: Ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:58

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πολιτική
21/07/2026 - 12:39

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
21/07/2026 - 12:37

ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:16

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 12:12

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:03

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 12:02

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Πολιτική
21/07/2026 - 11:51

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:49

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ