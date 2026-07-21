Οι επιθέσεις κατά ελλήνων εφοπλιστών από ΕΕ και Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας

Τις τελευταίες εβδομάδες εξελίσσεται μία διπλωματική μάχη στις Βρυξέλλες, με άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον και πολλαπλές διαστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να μπλοκάρει πλήρως τη μεταφορά ρωσικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) προς τρίτες χώρες εκτός ΕΕ και να αυστηροποιήσει το ανώτατο όριο τιμής (price cap) στο ρωσικό πετρέλαιο. Μέσω του προτεινόμενου 21ου πακέτου κυρώσεων, ο βασικός της στόχος είναι να στερήσει από τη Μόσχα κρίσιμα έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα σχέδια αυτά όμως επηρεάζουν άμεσα τους έλληνες εφοπλιστές. Όπως αναφερόταν προσφάτως σε δημοσίευμα των Financial Times, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες εισέπραξαν περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία τριετία από την, σημειωτέον, νόμιμη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου εντός του πλαισίου της G7.

Οι επιδιώξεις της Κομισιόν έχουν προκαλέσει διπλωματικό αδιέξοδο στις Βρυξέλλες. Η ελληνική κυβέρνηση, με τη στήριξη της ναυτιλιακής κοινότητας, μπλοκάρει την υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το κύριο σημείο τριβής εστιάζεται στην εταιρεία Dynagas του Γιώργου Προκοπίου. Η εταιρεία διαχειρίζεται το 1/3 του παγκόσμιου στόλου των εξειδικευμένων παγοθραυστικών πλοίων τύπου Arc7, τα οποία έχουν ναυλωθεί για τη μεταφορά ρωσικού LNG από την Αρκτική. Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα πλοία, αξίας 300 εκατ. δολαρίων το καθένα, είναι ειδικής κατασκευής και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες διαδρομές. Επομένως, το μέτρο θα κατέστρεφε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αναγκάζοντάς τες να πουλήσουν τα πλοία σε μη δυτικούς ανταγωνιστές, χωρίς τελικά να πληγεί η Ρωσία.

Παράλληλα όμως, πλοία ελληνικών συμφερόντων δέχονται στοχευμένες επιθέσεις από ουκρανικά drones στη Μαύρη Θάλασσα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μέρος της κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Κιέβου, με σκοπό να πληγούν οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, καθώς πολλά ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια δραστηριοποιούνται στη νόμιμη μεταφορά καυσίμων από ρωσικά λιμάνια. Εντός του Ιουλίου 2026, ουκρανικά drones έπληξαν δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων που βρίσκονταν για φόρτωση στον υπεράκτιο τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας Caspian Pipeline Consortium (CPC), κοντά στο Νοβοροσίσκ και συγκεκριμένα: το δεξαμενόπλοιο Asia της εταιρείας Dynacom (συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου), στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά μετά το πλήγμα και το δεξαμενόπλοιο Nissos Ios της εταιρείας Kyklades Maritime (συμφερόντων οικογένειας Αλαφούζου).

Δεδομένης της τροπής του πολέμου και της στήριξης που έχει προσφέρει η Ελλάδα στην Ουκρανία, όλα αυτά θεωρούνται ήδη από πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους κρίσιμες παράμετροι για την αξιολόγηση της στάσης της χώρας στο εξής, είτε εντός ΕΕ, είτε στο πλαίσιο των ευρύτερων συμμαχιών…