Η Ergoman γιόρτασε 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας

Ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της γιόρτασε η Ergoman, κορυφαίος πάροχος λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, Data & AI με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων επιτυχημένης παρουσίας και δραστηριότητας στον κλάδο ICT.

Η επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Divani Apollon & Thalasso, στο Καβούρι Βουλιαγμένης, σε ένα ιδιαίτερα όμορφο και εορταστικό περιβάλλον. Στελέχη και εργαζόμενοι της Ergoman, πελάτες και συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να ανατρέξουν στην πορεία της εταιρείας και να γιορτάσουν μαζί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της.

Η επετειακή ατμόσφαιρα της βραδιάς ενισχύθηκε μέσα από την προβολή αρχειακών φωτογραφιών και ειδικού επετειακού βίντεο, που ξαναζωντάνεψαν στιγμές από την 25ετή διαδρομή της Ergoman και ανέδειξαν τις σχέσεις και τις συνεργασίες που έχουν συμβάλει στην εξέλιξή της.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η βράβευση των εργαζομένων με τη μακροβιότερη παρουσία στην εταιρεία, ως ένδειξη αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για τη μακροχρόνια συνεισφορά τους.

Η συμπλήρωση 25 ετών αποτυπώνει μια διαδρομή συνεχούς εξέλιξης, τεχνολογικής εξειδίκευσης και οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες. Από την ίδρυσή της το 2001 έως σήμερα, η Ergoman έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 600 πελάτες και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 1000 έργα στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε διεθνείς αγορές, μεταξύ άλλων στη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Έτσι έχει διαμορφώσει μια ισχυρή παρουσία στον χώρο των λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, επενδύοντας σταθερά στους ανθρώπους της, στην τεχνογνωσία και στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους πελάτες της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, κ. Δημήτριος Μανούσος, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Ergoman, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς να βρίσκεστε σήμερα εδώ, σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή για την Ergoman. Τα 25 χρόνια παρουσίας αποτελούν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και, πάνω απ’ όλα, μακροχρόνιων σχέσεων με ανθρώπους και οργανισμούς που μας εμπιστεύονται και μας στηρίζουν.

Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια και, παράλληλα, αισθανόμαστε ότι έχουμε ακόμη πολλά να δημιουργήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα μας, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας που βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό μας. Η συμβολή, η εμπιστοσύνη και η αφοσίωσή τους έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία και την εξέλιξή μας.»

Η κα Marva Hazan, Channel Partner Manager της monday.com, στενού συνεργάτη και υποστηρικτή της εκδήλωσης, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη χαρά για τη monday.com να γιορτάζει απόψε μαζί με την Ergoman αυτό το ξεχωριστό ορόσημο. Η συνεργασία μας ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια με λίγα έργα και πολύ κοινό όραμα. Από τότε, χέρι χέρι, έχουμε φτάσει να εξυπηρετούμε εκατοντάδες πελάτες από διαφορετικούς κλάδους σε Ελλάδα και Κύπρο. Η τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η βαθιά κατανόηση των αναγκών της αγοράς που διαθέτει η ομάδα της Ergoman είναι αυτά που μετέτρεψαν μια συνεργασία σε πραγματική σχέση εταιρικής εμπιστοσύνης. Συγχαρητήρια για τα 25 χρόνια και ανυπομονούμε για όσα θα χτίσουμε μαζί στο μέλλον.»

Το πρόγραμμα των ομιλιών ολοκληρώθηκε με τον κ. Στέφανο Μανούση Vendor & Strategic Partnerships Director, και τον κ. Αναστάσιο Μπακιρτζή, Engineering & Technology Director, οι οποίοι παρουσίασαν το όραμα της Ergoman για τα επόμενα χρόνια. Αναφέρθηκαν στους τεχνολογικούς τομείς στους οποίους η εταιρεία θα συνεχίσει να εστιάζει, όπως τα Data Analytics, η τεχνητή νοημοσύνη & μηχανική μάθηση, το Process & Workflow Automation , οι λύσεις για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους καθώς και στις νέες λύσεις προς τις οποίες σχεδιάζει να επεκταθεί, με έμφαση στο AI Productivity και τα Digital Operations, ενισχύοντας παράλληλα τις στρατηγικές της συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές.