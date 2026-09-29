ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ergoman γιόρτασε 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας
Επιχειρήσεις
11:38 - 29 Σεπ 2026

Η Ergoman γιόρτασε 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της γιόρτασε η Ergoman, κορυφαίος πάροχος λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, Data & AI με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων επιτυχημένης παρουσίας και δραστηριότητας στον κλάδο ICT.

Η επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Divani Apollon & Thalasso, στο Καβούρι Βουλιαγμένης, σε ένα ιδιαίτερα όμορφο και εορταστικό περιβάλλον. Στελέχη και εργαζόμενοι της Ergoman, πελάτες και συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να ανατρέξουν στην πορεία της εταιρείας και να γιορτάσουν μαζί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της.

Η επετειακή ατμόσφαιρα της βραδιάς ενισχύθηκε μέσα από την προβολή αρχειακών φωτογραφιών και ειδικού επετειακού βίντεο, που ξαναζωντάνεψαν στιγμές από την 25ετή διαδρομή της Ergoman και ανέδειξαν τις σχέσεις και τις συνεργασίες που έχουν συμβάλει στην εξέλιξή της.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η βράβευση των εργαζομένων με τη μακροβιότερη παρουσία στην εταιρεία, ως ένδειξη αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για τη μακροχρόνια συνεισφορά τους.

Η συμπλήρωση 25 ετών αποτυπώνει μια διαδρομή συνεχούς εξέλιξης, τεχνολογικής εξειδίκευσης και οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες. Από την ίδρυσή της το 2001 έως σήμερα, η Ergoman έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 600 πελάτες και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 1000 έργα στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε διεθνείς αγορές, μεταξύ άλλων στη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Έτσι έχει διαμορφώσει μια ισχυρή παρουσία στον χώρο των λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, επενδύοντας σταθερά στους ανθρώπους της, στην τεχνογνωσία και στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους πελάτες της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, κ. Δημήτριος Μανούσος, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Ergoman, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς να βρίσκεστε σήμερα εδώ, σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή για την Ergoman. Τα 25 χρόνια παρουσίας αποτελούν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και, πάνω απ’ όλα, μακροχρόνιων σχέσεων με ανθρώπους και οργανισμούς που μας εμπιστεύονται και μας στηρίζουν.

Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια και, παράλληλα, αισθανόμαστε ότι έχουμε ακόμη πολλά να δημιουργήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα μας, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας που βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό μας. Η συμβολή, η εμπιστοσύνη και η αφοσίωσή τους έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία και την εξέλιξή μας.»

Η κα Marva Hazan, Channel Partner Manager της monday.com, στενού συνεργάτη και υποστηρικτή της εκδήλωσης, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη χαρά για τη monday.com να γιορτάζει απόψε μαζί με την Ergoman αυτό το ξεχωριστό ορόσημο. Η συνεργασία μας ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια με λίγα έργα και πολύ κοινό όραμα. Από τότε, χέρι χέρι, έχουμε φτάσει να εξυπηρετούμε εκατοντάδες πελάτες από διαφορετικούς κλάδους σε Ελλάδα και Κύπρο. Η τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η βαθιά κατανόηση των αναγκών της αγοράς που διαθέτει η ομάδα της Ergoman είναι αυτά που μετέτρεψαν μια συνεργασία σε πραγματική σχέση εταιρικής εμπιστοσύνης. Συγχαρητήρια για τα 25 χρόνια και ανυπομονούμε για όσα θα χτίσουμε μαζί στο μέλλον.»

Το πρόγραμμα των ομιλιών ολοκληρώθηκε με τον κ. Στέφανο Μανούση Vendor & Strategic Partnerships Director, και τον κ. Αναστάσιο Μπακιρτζή, Engineering & Technology Director, οι οποίοι παρουσίασαν το όραμα της Ergoman για τα επόμενα χρόνια. Αναφέρθηκαν στους τεχνολογικούς τομείς στους οποίους η εταιρεία θα συνεχίσει να εστιάζει, όπως τα Data Analytics, η τεχνητή νοημοσύνη & μηχανική μάθηση, το Process & Workflow Automation , οι λύσεις για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους καθώς και στις νέες λύσεις προς τις οποίες σχεδιάζει να επεκταθεί, με έμφαση στο AI Productivity και τα Digital Operations, ενισχύοντας παράλληλα τις στρατηγικές της συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

H Ergoman αναδεικνύεται Platinum Partner της monday.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

H Ergoman αναδεικνύεται Platinum Partner της monday.com

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
29/09/2026 - 13:08

4ο Festival Alzheimer: Ο τρόπος διαχείρισης της άνοιας αλλάζει παγκοσμίως

Ειδήσεις
29/09/2026 - 13:07

Γαλλία: Νέο ρεκόρ για το χρέος – Στα 3,595 τρισ. ευρώ και στο 119% του ΑΕΠ

Πολιτική
29/09/2026 - 13:03

Κατρίνης: Στο ΠΑΣΟΚ μας ενδιαφέρει να κλείσουμε την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
29/09/2026 - 13:02

ΕΑΕΕ: Τα 6 στα 10 συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου περιλαμβάνουν κάλυψη για φυσικές καταστροφές

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 13:01

ΣΕΑΔΑ: Πρόταση 9 σημείων για για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οικονομία
29/09/2026 - 13:00

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και JOIST ενώνουν δυνάμεις για την καινοτομία και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:55

Πούτιν: Αυξάνει κατά 15.500 τους εν ενεργεία στρατιωτικούς της Ρωσίας

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:48

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου για έξι κινητά – Τι εξετάζει ο ανακριτής

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 12:36

Novo Nordisk: Deal άνω των $2 δισ. για πειραματικό χάπι αδυνατίσματος

Οικονομία
29/09/2026 - 12:35

Νοικοκυριά: Αυξήθηκε η δαπάνη για ένδυση και υπόδηση – 4,6 δισ. ευρώ το 2025

Οικονομία
29/09/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,9% στις τιμές παραγωγού υπηρεσιών το δεύτερο τρίμηνο

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:25

Ισπανία: «Εκτόξευση» του πληθωρισμού στο 5% τον Σεπτέμβριο – Υψηλό 3,5 ετών

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:23

Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις

Οικονομία
29/09/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €447,5 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων το 2024

Πολιτική
29/09/2026 - 12:12

Κουτεντάκης (ΕΛ.Α.Σ.): Έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:00

POLITICO: Το σχέδιο του Μελανσόν για επικράτηση έναντι της ακροδεξιάς

Εργασιακά
29/09/2026 - 11:59

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 75 προσλήψεις με σύμβαση Ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Αυτοδιοίκηση
29/09/2026 - 11:51

AthensCharge: Η Αθήνα περνά στην επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:47

Google: Προσφυγή κατά της ΕΕ για το άνοιγμα των υπηρεσιών της σε ανταγωνιστές

Πολιτική
29/09/2026 - 11:47

Ο Πάιατ προαναγγέλλει νέες αποκαλύψεις από WSJ για Γκιλφόιλ – Γιατί «βράζουν» στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
29/09/2026 - 11:45

Γάζα: Νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:44

Trastor: Εκδόθηκαν 145.747 νέες δωρεάν μετοχές – Στις 30/9 η έναρξη διαπραγμάτευσης

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:38

Η Ergoman γιόρτασε 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας

Πολιτική
29/09/2026 - 11:36

Μαρινάκης για ενεργειακή κρίση: Δεν θα μείνει κανείς αβοήθητος - Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:30

BRIGHT GROUP: Ο Σωτήρης Μπατζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Strategy & Transformation Officer

Σχόλια Αγοράς
29/09/2026 - 11:29

Χρηματιστήριο: Profit tacking μετά τη διήμερη άνοδο – «Κλειδί» η διατήρηση των 2.700 μονάδων

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:26

Η SEPTONA ενισχύει το Executive Board για την επόμενη φάση ανάπτυξής της

Εμπορεύματα
29/09/2026 - 11:25

IEA: Σε επιφυλακή για τις αγορές πετρελαίου – Ανοιχτή η νέα απελευθέρωση αποθεμάτων

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:22

Συνάντηση της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/09/2026 - 11:18

ΞΕΕ: Η ελληνική Φιλοξενία στην πρώτη γραμμή της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ