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Η SEPTONA ενισχύει το Executive Board για την επόμενη φάση ανάπτυξής της
Επιχειρήσεις
11:26 - 29 Σεπ 2026

Η SEPTONA ενισχύει το Executive Board για την επόμενη φάση ανάπτυξής της

Reporter.gr Newsroom

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Η SEPTONA ολοκληρώνει έναν σημαντικό κύκλο οργανωτικού μετασχηματισμού, ενισχύοντας το Executive Board και τις οργανωτικές της δυνατότητες σε τρεις κρίσιμους πυλώνες για την επόμενη φάση ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης.

Ο Βασίλης Μπακάλης αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Financial Officer (CFO), ο Βαγγέλης Παγώνης καθήκοντα Group Commercial Director και η Χριστίνα Μαλτέζου καθήκοντα Group Category & Innovation Director. Και τα τρία στελέχη εντάσσονται στο Executive Board και αναφέρονται στον Βαγγέλη Κυπριώτη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (Deputy CEO).

Ο Βασίλης Μπακάλης διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην οικονομική διοίκηση και τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, έχοντας μεταξύ άλλων διατελέσει CFO της Lafarge Beton και επί σειρά ετών Partner της ICAP.

Ο Βαγγέλης Παγώνης διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στα FMCG, με μακρά διοικητική πορεία στη Reckitt, όπου μεταξύ άλλων διετέλεσε General Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

Η Χριστίνα Μαλτέζου διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο FMCG, στη στρατηγική brand και καινοτομία κατηγορίας, τον μετασχηματισμό χαρτοφυλακίου και την επανασχεδίαση μαρκών, με 14ετή πορεία στον Όμιλο Σαράντη σε περιφερειακούς ρόλους ευθύνης για κατηγορίες Personal Care και Cosmetics στην Ελλάδα και στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Οι τρεις τοποθετήσεις ενισχύουν αντίστοιχα την οικονομική διοίκηση και διακυβέρνηση, την εμπορική ανάπτυξη στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές και τη στρατηγική κατηγοριών, προϊόντων και καινοτομίας, υποστηρίζοντας το αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο της SEPTONA.

Ο Βαγγέλης Κυπριώτης δήλωσε:

«Τα τελευταία έξι χρόνια η SEPTONA διπλασίασε το μέγεθός της, καταγράφοντας σταθερά διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Σήμερα ενισχύουμε τις δομές και τις δυνατότητές μας με στόχο να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας την επόμενη πενταετία, διατηρώντας διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης.
Επενδύουμε σημαντικά στην παραγωγική μας δυναμικότητα, στην είσοδο σε νέες κατηγορίες στο Branded και το Private Label, στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην καινοτομία και στην περαιτέρω διεθνοποίησή μας. Πάνω απ’ όλα, επενδύουμε σε ανθρώπους υψηλού επιπέδου και στην οργανωτική δύναμη που απαιτεί η επόμενη ημέρα της SEPTONA.
Στόχος μας είναι η ανάπτυξη αυτή να δημιουργεί διαρκώς μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές και τους πελάτες μας στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, για τους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας και, τελικά, για τους μετόχους μας».

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