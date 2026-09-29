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AthensCharge: Η Αθήνα περνά στην επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης
Αυτοδιοίκηση
11:51 - 29 Σεπ 2026

AthensCharge: Η Αθήνα περνά στην επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης

Reporter.gr Newsroom

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Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της ΔΑΕΜ Α.Ε., κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς μία βιώσιμη και πράσινη πόλη, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη λειτουργία και διαχείριση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Από την 1η Οκτωβρίου, θέτει σε λειτουργία το «AthensCharge», μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου, μαζί με εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Οι οδηγοί θα μπορούν να εντοπίζουν διαθέσιμους φορτιστές, να ξεκινούν και να παρακολουθούν τη φόρτισή τους, καθώς και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης, δήλωσε: «Με το “AthensCharge” αποδεικνύουμε ότι ένας Δήμος μπορεί να σχεδιάζει και να λειτουργεί ο ίδιος προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τη βιώσιμη πόλη. Η ΔΑΕΜ γίνεται ο πρώτος δημοτικός φορέας στην Ελλάδα που αναλαμβάνει ολοκληρωμένα τη διαχείριση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Δημιουργούμε μια πλατφόρμα που συνδυάζει εποπτεία σε πραγματικό χρόνο, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστική ανάλυση και νέες εξατομικευμένες υπηρεσίες. Είναι μια σημαντική καινοτομία για την Αθήνα, αλλά και ένα μοντέλο που μπορεί να αξιοποιηθεί ευρύτερα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ο Δήμος Αθηναίων γίνεται ο πρώτος Δήμος της χώρας που διαχειρίζεται το δικό του δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένας Δήμος αναλαμβάνει, μέσω δημοτικής εταιρείας, τη λειτουργία και διαχείριση του δικτύου φόρτισης. Η ΔΑΕΜ Α.Ε. θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των φορτιστών σε πραγματικό χρόνο, τη διαχείριση των συνεδριών και των ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων για τον σχεδιασμό της πολιτικής ηλεκτροκίνησης.

Φόρτιση εύκολα και ψηφιακά

Εντοπίστε διαθέσιμο φορτιστή. Ανοίξτε την εφαρμογή και δείτε στον χάρτη τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης.

Συνδέστε το όχημά σας. Παρκάρετε στη θεσμοθετημένη θέση και συνδέστε το καλώδιο στο όχημα και στον φορτιστή.

Ξεκινήστε τη φόρτιση. Επιλέξτε τον συγκεκριμένο φορτιστή και το βύσμα που χρησιμοποιείτε και πατήστε «Έναρξη Φόρτισης».

Παρακολουθήστε τη φόρτιση. Η εξέλιξη της φόρτισης εμφανίζεται στην καρτέλα «Συνεδρίες».

Ολοκληρώστε τη φόρτιση. Όταν θέλετε να σταματήσετε, επιλέξτε «Διακοπή Φόρτισης» από την εφαρμογή.

24/7 υποστήριξη των χρηστών

Για οποιαδήποτε απορία, τεχνικό ζήτημα, ή ανάγκη υποστήριξης σχετικά με τη χρήση των δημοτικών φορτιστών, οι χρήστες του «AthensCharge» μπορούν να απευθύνονται όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, στο 1595, τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημοτών Αθηναίων (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Πόσο κοστίζει;

H χρέωση της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται με βάση την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται, με τιμή 0,37 € η kWh, εξασφαλίζοντας διαφάνεια για τον χρήστη και βιώσιμη λειτουργία για το δημοτικό δίκτυο.

Ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα για τους δημοτικούς φορτιστές

Το «Athens Charge» μπαίνει σε λειτουργία από την 1η Οκτωβρίου, με τη διαχείριση των 19 δημόσιων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν εγκατασταθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων, έπειτα από δωρεά της Metlen Energy & Metals προς τον Δήμο το 2020. Στο δίκτυο θα εντάσσονται σταδιακά και άλλα σημεία φόρτισης, όπως οι υποδομές στο Σεράφειο και νέοι φορτιστές που θα εγκατασταθούν σε δημοτικούς χώρους.

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. έχει εγγραφεί στο επίσημο Μητρώο Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (Μ.Υ.Φ.Α.Η.) και μπορεί πλέον να καταχωρίζει και να διαχειρίζεται σημεία φόρτισης, καθώς και να αξιοποιεί τις σχετικές υποδομές για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων. Μέσα από τη νέα πλατφόρμα, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να:

παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία και τη διαθεσιμότητα των φορτιστών,

διαχειρίζεται τις συνεδρίες φόρτισης,

παρακολουθεί τα έσοδα και τη συνολική λειτουργία του δικτύου,

παρέχει ηλεκτρονική πληρωμή μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές,

δημιουργεί αναφορές και στατιστικά στοιχεία για τον σχεδιασμό της δημοτικής πολιτικής ηλεκτροκίνησης.

Ένα πιο οργανωμένο και δίκαιο σύστημα φόρτισης

Μέχρι σήμερα, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στους δημοτικούς φορτιστές επιβαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο Αθηναίων, με τη συνολική δαπάνη να έχει ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι θέσεις φόρτισης χρησιμοποιούνται ως θέσεις μακράς στάθμευσης, καθώς οχήματα παραμένουν συνδεδεμένα και μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.

Με το «AthensCharge», ο Δήμος αποκτά για πρώτη φορά ολοκληρωμένη εικόνα και έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου, ώστε οι θέσεις φόρτισης να αξιοποιούνται με μεγαλύτερη δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα και περισσότεροι οδηγοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία.

Νέες δυνατότητες για δημότες, κατοίκους και επαγγελματίες

Η νέα εφαρμογή σχεδιάζεται ώστε στην επόμενη φάση ανάπτυξης, να μπορεί να αναγνωρίζει διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, όπως δημότες και μόνιμους κατοίκους της Αθήνας. Επιπλέον, θα εξεταστεί η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων και δυνητικών εκπτώσεων για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης και επιθυμούν να χρησιμοποιούν συστηματικά το δημοτικό δίκτυο φόρτισης. Οι νέες δυνατότητες θα αναπτυχθούν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα, διαφανή κριτήρια, ώστε η δημοτική ηλεκτροκίνηση να υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και των ανθρώπων της.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την εφαρμογή στον σύνδεσμο:

https://athenscharge.cityofathens.gr/

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