ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΛΠ: Στα €35,4 εκατ. τα κέρδη το πρώτο εξάμηνο
Ναυτιλία
11:15 - 29 Σεπ 2026

ΟΛΠ: Στα €35,4 εκατ. τα κέρδη το πρώτο εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα στα έσοδα και περιορίζοντας την αρνητική ετήσια μεταβολή στα κέρδη σε σχέση με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.

Παρά το ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον, τα συνολικά έσοδα της ΟΛΠ Α.Ε. ανήλθαν σε €111,9 εκατ., μειωμένα κατά 8,9% σε σχέση με τα €122,8 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €35,4 εκατ. έναντι €46,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 24,4%. Στο ίδιο διάστημα, η ΟΛΠ Α.Ε. υλοποίησε επενδύσεις ύψους €106,7 εκατ. σε έργα υποδομής και εξοπλισμό, επιταχύνοντας έτσι σημαντικά το επενδυτικό της πρόγραμμα. Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε €746,8 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Η μείωση των εσόδων και κατ’ επέκταση των κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 αποδίδεται στο μειωμένο αποτέλεσμα του Προβλήτα Ι και οφείλεται κυρίως στη σύγκριση με την αυξημένη διακίνηση εγχωρίου φορτίου που καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, υπό τον φόβο τότε της επιβολής ενδεχόμενων δασμών στο παγκόσμιο εμπόριο. Επίσης, στον Προβλήτα Ι υλοποιούνται τα έργα των Υποχρεωτικών Αναβαθμίσεων 5.5 και 5.7. Τα έργα αυτά έχουν οδηγήσει σε προσωρινή μείωση της χωρητικότητας αποθήκευσης στους χώρους στοιβασίας, επηρεάζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη δυναμικότητα διακίνησης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι επενδύσεις αυτές είναι
στρατηγικής σημασίας και αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις στη δυναμικότητα, παραγωγικότητα, αποδοτικότητα και τη συνολική λειτουργική ικανότητα του Προβλήτα Ι κατά τα επόμενα έτη, ώστε να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στα αυξημένα φορτία που αναμένονται μετά την πλήρη επαναλειτουργία της Διώρυγας του Σουέζ.

Επίσης αυξημένα είναι τα έσοδα από τους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, και μάλιστα το θετικό πρόσημο οφείλεται στην καλύτερες επιδόσεις διακίνησης των τελευταίων μηνών, συμβάλλοντας σημαντικά στα έσοδα και την κερδοφορία του Οργανισμού. Η θετική αυτή μεταβολή είναι μάλιστα πιο έντονη από τον Ιούλιο και μετά και θα καταγραφεί στο τρίτο τρίμηνο της Οικονομικής Χρήσης 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Su Xudong δήλωσε:

«Οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του Λιμένα Πειραιώς και την ετοιμότητά του να πρωταγωνιστεί σε μια απαιτητική παγκόσμια αγορά. Με σταθερή πυξίδα τον ψηφιακό και οικολογικό μετασχηματισμό, υλοποιούμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που όχι μόνο αυξάνει τις επιχειρησιακές δυνατότητές μας αλλά και θωρακίζει τη βιωσιμότητά μας και ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Ιδιαίτερα επιταχύνουμε το βηματισμό μας για την υλοποίηση του Logistics Centre που θα δημιουργήσει νέες ροές εσόδων και αυξημένη προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία. Θεωρούμε ότι παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και τις πολλές αβεβαιότητες έχουμε σοβαρούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Creta Farms: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA το 2025 – Στα €148,3 εκατ. ο τζίρος
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Creta Farms: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA το 2025 – Στα €148,3 εκατ. ο τζίρος

Καρέλιας: Εκτόξευση 87,85% στα κέρδη προ φόρων – Στα €99,7 εκατ. το α’ εξάμηνο
Ανακοινώσεις

Καρέλιας: Εκτόξευση 87,85% στα κέρδη προ φόρων – Στα €99,7 εκατ. το α’ εξάμηνο

Logismos: Στα €1,92 εκατ. ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο – Κέρδη €147 χιλ.
Ανακοινώσεις

Logismos: Στα €1,92 εκατ. ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο – Κέρδη €147 χιλ.

ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Άλμα 80,6% στο EBITDA και επιστροφή σε κέρδη το Α’ εξάμηνο
Ανακοινώσεις

ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Άλμα 80,6% στο EBITDA και επιστροφή σε κέρδη το Α’ εξάμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:38

Η Ergoman γιόρτασε 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας

Πολιτική
29/09/2026 - 11:36

Μαρινάκης για ενεργειακή κρίση: Δεν θα μείνει κανείς αβοήθητος - Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:30

BRIGHT GROUP: Ο Σωτήρης Μπατζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Strategy & Transformation Officer

Σχόλια Αγοράς
29/09/2026 - 11:29

Χρηματιστήριο: Profit tacking μετά τη διήμερη άνοδο – «Κλειδί» η διατήρηση των 2.700 μονάδων

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:26

Η SEPTONA ενισχύει το Executive Board για την επόμενη φάση ανάπτυξής της

Εμπορεύματα
29/09/2026 - 11:25

IEA: Σε επιφυλακή για τις αγορές πετρελαίου – Ανοιχτή η νέα απελευθέρωση αποθεμάτων

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 11:22

Συνάντηση της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/09/2026 - 11:18

ΞΕΕ: Η ελληνική Φιλοξενία στην πρώτη γραμμή της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό

Ναυτιλία
29/09/2026 - 11:15

ΟΛΠ: Στα €35,4 εκατ. τα κέρδη το πρώτο εξάμηνο

Εμπορεύματα
29/09/2026 - 11:13

Ανάσα στις αγορές πετρελαίου: Επανεκκινούν οι φορτώσεις από το σαουδαραβικό Γιανμπού

Πολιτική
29/09/2026 - 11:03

Τασούλας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα στηρίζει την επανένωση της Κύπρου και την απαλλαγή από κατοχικά στρατεύματα

Πολιτική
29/09/2026 - 11:02

Μανιάτης προς Επιτροπή: Η Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώματα των Κωνσταντινουπολιτών και του Πατριαρχείου

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:57

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά: Έρευνες της ΕΛΑΣ - Αποκλεισμένη η οδός Σκουζέ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/09/2026 - 10:55

Το Snappi Fintech & AI Lab μετατρέπει την ακαδημαϊκή συνεργασία σε χρηματοοικονομική καινοτομία

Πολιτική
29/09/2026 - 10:50

Πλεύρης: Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών στην Αφρική

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:47

Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με τις εξαγωγές πετρελαίου σε υψηλό 11μήνου

Χρηματιστήρια
29/09/2026 - 10:40

Ευρωαγορές: Ομόλογα, πετρέλαιο και Ιράν κρατούν υπό πίεση τις μετοχές

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:35

Μπούρας (πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών): Δυσοίωνο το μέλλον των πανεπιστήμιων, αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές

Πολιτική
29/09/2026 - 10:34

Ανδρουλάκης: Χρειάζεται δυναμική παρέμβαση από την κυβέρνηση - Μείωση τώρα του ΕΦΚ στα καύσιμα

Ανεμοδείκτης
29/09/2026 - 10:31

Εδώ ο κόσμος χάνεται, η Ευρώπη αρμενίζει

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:21

ifo: Περιορισμένη η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δασμών κατά της Κίνας

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:18

«Καμπανάκι» Φαραντούρη για κίνδυνο απώλειας αγροτικών κονδυλίων – Ερώτηση στην Κομισιόν

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:15

Οι κυβερνήσεις ζητούν μέτρα, η Κομισιόν προτείνει περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 10:12

Κωτσόβολος: Επενδύσεις €17 εκατ., νέα concepts και στροφή στις ενεργειακές υπηρεσίες

Αναλύσεις
29/09/2026 - 10:09

Χρηματιστήριο: Πώς ήρθε η εκτίναξη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2700 μονάδων

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:08

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν έξι άτομα για ληστεία και κλοπές με λεία €36.000

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
29/09/2026 - 10:03

Οι εμίρηδες της Συγγρού και οι κακομοίρηδες της Πάτρας

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 09:54

AVAX: Η Axia-Alpha ξεκινά κάλυψη με «Buy» – Στα €5,10 η τιμή-στόχος

Ειδήσεις
29/09/2026 - 09:50

Αυστραλία: Σε υψηλό 15ετίας τα επιτόκια μετά την αύξηση στο 4,6%

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 09:45

ΑΒ Βασιλόπουλος: Επιστροφή στα κέρδη από το 2027 με «μοχλό» το franchise – Επενδύσεις και στόχοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ