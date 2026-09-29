Trastor: Εκδόθηκαν 145.747 νέες δωρεάν μετοχές – Στις 30/9 η έναρξη διαπραγμάτευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 03.08.2026, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (€72.873,50), μέσω κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ποσού εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)».

Δυνάμει της εν λόγω αύξησης, εκδόθηκαν 145.747 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση, καθώς αυτή διενεργήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού, δηλαδή χωρίς την καταβολή νέων εισφορών.

Για την έκδοση των ως άνω μετοχών δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ. 4 παρ. (θ) και παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Οι 145.747 εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,04% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Euronext Athens.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν ενενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€197.441.622,50), διαιρούμενο σε 394.883.245 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,50 ευρώ.

Την 21.09.2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 4175423ΑΠ/21.09.2026 εγκριτικής απόφασης (ΑΔΑ: 941546ΝΛΣΞ-36Υ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Το χρηματιστήριο Euronext Athens στις 28.09.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Οι νέες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στη Euronext Athens από τις 30.09.2026, ενώ η τιμή εκκίνησής τους στη Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Euronext Athens, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (πλέον Euronext Athens), όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).